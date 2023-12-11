В Латвии осудили решение МОК допустить россиян на Олимпиаду-2024

Министр образования и науки Латвии Анда Чакша прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменок к Олимпийским играм 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе.

«Осуждаю решение МОК, оно оскорбляет спортсменов и высшую цель спорта — честную борьбу. Поэтому давайте сделаем всё возможное, чтобы добиться справедливости», — написала Чакша в соцсетях.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Николай Валуев высказал мнение касательно допуска российских спортсменов на Олимпийские игры.