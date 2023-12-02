Золотой дубль: Фалеева и Большунов второй раз подряд выиграли спринты в Кубке России, Степанова снялась после пролога

Анастасия Фалеева уверенно выиграла вторую спринтерскую гонку подряд в Кубке России. На этапе в Тюмени петербургская спортсменка опередила Алёну Баранову и Евгению Крупицкую на 1,93 и 2,24 секунды соответственно. Олимпийские чемпионки в эстафете Вероника Степанова и Юлия Ступак вышли на старт, но обе снялись по ходу соревнований. Дубль оформил и Александр Большунов. Серебро досталось Сергею Ардашеву с мизерным отставанием в 0,12 секунды, а Александр Терентьев довольствовался бронзой.

Внимание в спринте на втором этапе Кубка России было приковано в первую очередь к двум спортсменкам: победительнице в аналогичной дисциплине в Вершине Тёи Анастасии Фалеевой, а также Веронике Степановой, которая выиграла уже три золота в этом сезоне. В прологе спортсменка из Санкт-Петербурга подтвердила свои притязания на звание фаворита, показав лучшее время среди 105 участниц. Олимпийская чемпионка Пекина уступила ей 3,59 секунды, и к тому же пропустила вперёд Анастасию Кириллову. Однако после квалификации Степанова объявила, что дальше соревноваться не будет.

«Не чувствую в себе силы бороться за победу, буду готовиться к двадцатке. Елена Валерьевна Вяльбе вчера сказала, что я должна выигрывать 30 секунд у второго места, но извините, в спринте я столько не выиграю. Поэтому дальше без меня», — с юмором прокомментировала решение спортсменка в эфире «Матч ТВ».

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В своём четвертьфинале Степанова должна была соревноваться с Юлией Ступак, которая вышла на старт этого КР впервые. В прологе подопечная Егора Сорина показала, что находится в хорошей форме, заняв восьмое место, а затем уверенно выиграла забег. Но продолжать борьбу за награды также не стала, как и подруга по команде. Впоследствии лыжница пояснила, что это решение никак не связано с самочувствием и было принято ещё до начала квалификации.

«Лучшая тренировка — это соревнования, поэтому мы решили с Егором Владимировичем для проработки стартовать сегодня два раза», — отметила Ступак.

Следующий этап Кубка страны в Чусовом спортсменка пропустит полностью, а полноценные выступления планирует начать с четвёртой стадии в Кирово-Чепецке.

Приятной неожиданностью стало выступление Ольги Якимушкиной, которая только возвращается в спорт после рождения ребёнка. Лыжница стартовала под 108 номером в прологе, но это не помешало ей ворваться в десятку лучших, а в четвертьфинале стать второй вслед за Фалеевой. Навязала борьбу спортсменка и в следующем раунде, но в концовке дистанции сказалась усталость, и она финишировала лишь третьей.

Занять место в решающем раунде в качестве лаки-лузера Якимушкиной также не удалось, так как в параллельном забеге девушки устроили настоящую «зарубу». Победа в нём досталась Евгении Крупицкой, вслед за ней финишировала Алёна Баранова, а двумя счастливицами, квалифицировавшимися по времени, оказались Елизавета Пантрина и Анна Королёва. Примечательно, что за бортом осталась Кириллова, показавшая второй результат в прологе.

В финале Фалеева не дала ни на секунду усомниться в том, что второе спринтерское золото КР останется также за ней. Она прекрасно контролировала соперниц, аккуратно преодолела опасный поворот, который в предыдущих раундах подвёл многих участниц, а на подъёме обеспечила себе солидный отрыв. В борьбе за серебро схлестнулись Баранова и Крупицкая, но последняя была в роли догоняющей и настичь соперницу на финишной прямой не успела.

Мужской пролог прошёл без больших сюрпризов. Первый результат продемонстрировал Александр Терентьев, который привёз 5,31 секунды Сергею Ардашеву и 6,74 — Ивану Безматерных. Александр Большунов проиграл лидеру 10,08 секунды, что, конечно, было несколько удивительно, но не шокировало, ведь всем известна способность трёкратного олимпийского чемпиона максимально правильно раскладывать силы по раундам соревнований.

Первая неожиданность случилась во втором четвертьфинале, где выиграл юный Александр Бакуров, а его товарищ Савелий Коростелёв занял третье место и завершил выступление. Сказался на результате 20-летнего лыжника, вероятно, контакт с Иваном Горбуновым на заключительном отрезке дистанции. Спортсмен из Татарстана пошатнулся при перестроении на лыжне и невольно сделал небольшую подсечку Коростелёву.

Пощекотал нервы болельщикам и Терентьев, который в полуфинале угодил в сутолоку на подъёме и едва-едва из него выбрался. Горбунов же в этой толчее сломал палку и финишировал в итоге последним. Тем временем в отрыв убежал Дмитрий Жуль, а Терентьев на финишной прямой едва не проиграл Владиславу Афанасьеву. Спортсменов разделили всего 0,05 секунды.

На стадии полуфинала добавил оборотов Большунов, тем более, что достойную конкуренцию ему оказали Сергей Ардашев и Иван Безматерных.

В финале же лыжники выдали накал борьбы, достойный этапов Кубка мира, хотя начало забега вышло неспешным и размеренным. Но уже к середине дистанции Большунов вышел вперёд, вслед за ним устремился Жуль, но попытка оторваться от пелотона у обоих не удалась. Терентьев тем временем выбрался на третье место, а в подъёме и вовсе обошёл и Александра, и Дмитрия, а за ним устремился Ардашев.

Впрочем, лидером двукратный бронзовый призёр ОИ-2022 оставался совсем недолго. На небольшом спуске перед финишной прямой его обошли оба соперника, и лидер квалификации довольствовался только третьим местом. А Ардашев всего 0,12 секунды проиграл Большунову и во второй раз в сезоне поднялся на призовой подиум. В Хакасии он был третьим в 15-километровой разделке классикой.