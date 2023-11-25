Быстрее ветра: Большунов и Фалеева выиграли спринты на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Тёи

Александр Большунов выиграл вторую гонку подряд на старте нового лыжного сезона. Трёхкратный олимпийский чемпион отпраздновал победу в спринте на этапе Кубка России в Вершине Тёи. Его главный соперник в этой дисциплине Александр Терентьев сломал палку в прологе и не прошёл квалификацию. В итоге второе и третье места заняли Иван Горбунов и Егор Митрошин. Среди женщин первой стала Анастасия Фалеева, а Елизавета Пантрина в финишном створе вырвала серебро у Алёны Барановой. А вот Вероника Степанова участия в гонке не принимала — по неизвестным пока причинам.

Первый этап Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Тёи продолжился спринтами. Основные потери женская часть соревнований понесла ещё до старта: с забега без объяснения причин снялась олимпийская чемпионка Пекина Вероника Степанова.

В итоге лучшее время в квалификации показала Мария Истомина, на 3,51 секунды опередившая Дарью Непряеву. Замкнула тройку лидеров Анна Королёва (+5,51).

Громко заявившая о себе в дистанционных гонках 17-летняя Алина Пеклецова на короткой дистанции оказалась не настолько сильна и не прошла в основную часть соревнований. Её результат в прологе был только 36-м. Также не пробились в четвертьфинал серебряный призёр прошлого чемпионата страны в командном спринте Алёна Перевозчикова и обладательница серебряной медали чемпионата мира 2021 года в эстафете Яна Кирпиченко.

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Спортсмены, которые прошли отбор, впервые выступали по изменённым правилам спринта, согласно которым сервисёры не имеют права работать с лыжами после старта четвертьфинала. По окончании каждого этапа лыжники, остающиеся в борьбе, обязаны сдавать свой инвентарь судьям. Нововведение призвано уравнять шансы участников из команд с разными финансовыми возможностями, а также снизить потребление фтора. Однако при резкой смене погоды неизбежны определённые сложности. Так, ко времени полуфиналов в субботу в районе Тёи повалил густой снег, а трасса стала рыхлой, что, возможно, стало причиной некоторых неожиданных результатов.

Так, победительница одного из этапов прошлого Кубка России в спринте Екатерина Смирнова в четвертьфинале показала лучший результат среди всех участниц, а на следующей стадии пробежала на 12 секунд медленнее. Хуже в полуфинале выступила и Непряева.

Тем не менее состав решающего забега был довольно впечатляющим, а сама гонка — захватывающей. Начали её спортсменки плотной группой, так как никто не хотел принимать на себя порывы ветра. Лишь на второй половине дистанции немного вперёд ушла Анастасия Фалеева, а за ней старалась удержаться Алёна Баранова. Казалось, что именно они займут первые два места пьедестала почёта, однако на финишной прямой из-за спин соперниц в отчаянном спурте вылетела Елизавета Пантрина. 21-летней тюменской лыжнице не хватило совсем немного, чтобы настичь лидера. Тем не менее Баранову она обошла и вырвала серебро.

У мужчин пролог принёс неожиданные результаты, так как в четвертьфинал не смог пробиться лучший спринтер страны Александр Терентьев. Подопечный Юрия Бородавко сломал палку перед заключительным подъёмом и вынужден был преодолевать оставшуюся часть дистанции прямо так, с половинкой инвентаря. Передать спортсмену запасную палку было, увы, просто некому: на том отрезке трассы не оказалось никого из специалистов. В результате Терентьев показал лишь 40-й результат и остался за бортом соревнований.

С такой же проблемой во время четвертьфинала столкнулся лидер квалификации Иван Горбунов. Правда, ему повезло больше: сломанную палку удалось заменить через несколько десятков метров. Причём этот инцидент не помешал лыжнику выиграть свой забег.

Не удалось пройти в полуфинал Артёму Мальцеву, который лидировал большую часть дистанции, но на финишном отрезке сдал и пропустил вперёд восходящих звёзд Егора Митрошина и Савелия Коростелёва. Оба они чуть менее успешны были на следующей стадии, заняв третьи места в своих забегах, но смогли выйти в решающий раунд в качестве лаки-лузеров.

Не слишком напрягался на предварительных стадиях Александр Большунов, трижды финишировавший вторым, но в финале равных ему снова не нашлось.

Трёхкратный олимпийский чемпион не рвался вперёд со старта, по ходу забега постепенно перемещаясь из центра пелотона к голове, а затем предпринял финишное ускорение. Удержаться за спиной лидера оказалось по силам лишь Горбунову, а третье место в напряжённой борьбе отвоевал Митрошин. Неудачно завершилась гонка для Коростелёва: ему откровенно не хватило сил на последние метры, где его «съели» и Митрошин, и Сергей Ардашев.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высоко оценила уровень, показанный спортсменами на старте сезона.

«Хорошие гонки сегодня получились, красивые. Всё в борьбе, никто просто так не выиграл. Понятно, что Большунов на порядок выше соперников, но, мне кажется, ему тоже не всё далось легко. Я видела его после финиша пролога, обратила внимание на то, как тяжело он дышал. Но это первый спринт в сезоне, пока мало взрывной, скоростной работы. Ваня Горбунов, у которого, как и у Терентьева, сломалась палка, смог побороться, доехать до финала и быть вторым. Митрошина тоже отмечу. Хорошо, что ребята в сборной меняются на лидирующих позициях. Коростелёв пытался прорваться, но пока, наверное, нет у него лучшей формы», — приводит слова Вяльбе «Чемпионат».

В воскресенье первый этап Кубка страны завершится гонками на 10 и 15 км классическим стилем.