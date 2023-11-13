RT в Telegram
Подпишись

Лыжник Терентьев: без флага и гимна — это не то, в чём хочется участвовать

Короткая ссылка
Призёр Олимпийских игр лыжник Александр Терентьев высказал мнение касательно выступления на международных соревнованиях.
Лыжник Терентьев: без флага и гимна — это не то, в чём хочется участвовать
  • Gettyimages.ru

«Вы же видите, это всё политика, без флага и гимна — это другие старты, это не то же самое, как в 2018-м или 2022 году. Это совсем по-другому, сначала пусть допустят, а там посмотрим критерии. Конечно, без флага и гимна это уже совсем не те соревнования, в которых хочется участвовать», — приводит слова Терентьева РИА Новости.

25 октября стало известно, что совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на предстоящий сезон.

В марте МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Олимпийский комитет России не получил официального приглашения МОК для участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже. 

Ранее Поздняков назвал вакханалией санкции в отношении российского спорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить