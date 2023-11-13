Лыжник Терентьев: без флага и гимна — это не то, в чём хочется участвовать

Призёр Олимпийских игр лыжник Александр Терентьев высказал мнение касательно выступления на международных соревнованиях.

«Вы же видите, это всё политика, без флага и гимна — это другие старты, это не то же самое, как в 2018-м или 2022 году. Это совсем по-другому, сначала пусть допустят, а там посмотрим критерии. Конечно, без флага и гимна это уже совсем не те соревнования, в которых хочется участвовать», — приводит слова Терентьева РИА Новости.

25 октября стало известно, что совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов на предстоящий сезон.

В марте МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Олимпийский комитет России не получил официального приглашения МОК для участия в Олимпийских играх — 2024 в Париже.

Ранее Поздняков назвал вакханалией санкции в отношении российского спорта.