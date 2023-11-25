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Бородавко: Большунов без жёсткой спринтерской работы смог победить

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление Александра Большунова на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Тёи.
Бородавко: Большунов без жёсткой спринтерской работы смог победить
  • РИА Новости
  • © Роман Кручинин

«Я рад за Александра Большунова. Без жёсткой спринтерской работы он всё равно сумел удержать первое место. У девочек пьедестал весь ожидаемый. И Фалеева, и Баранова в спринте уже проявляли себя», — цитирует Бородавко «Матч ТВ». 

26-летний Большунов преодолел дистанцию за 3 минуты 40,99 секунды. Вторым финишировал Иван Горбунов из Республики Татарстан (+0,38 секунды). Третьим стал Егор Митрошин из Москвы (+1,14).

У женщин выиграла уроженка Санкт-Петербурга Анастасия Фалеева, прошедшая дистанцию за 3 минуты 57,29 секунды. Вторая — Елизавета Пантрина из Тюменской области (+0,89 секунды). Третьей стала Алёна Баранова из Москвы (+1,45).

Ранее Тамара Дербушева и Кирилл Бажин одержали победу в одиночной смешанной эстафете на первом этапе Альфа‑Банк Кубка России по биатлону в Ханты‑Мансийске.

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