Бажин и Дербушева выиграли сингл-микст на Кубке России по биатлону

Тамара Дербушева и Кирилл Бажин одержали победу в одиночной смешанной эстафете на первом этапе Альфа‑Банк Кубка России по биатлону в Ханты‑Мансийске.

РИА Новости

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