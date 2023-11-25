Бажин и Дербушева выиграли сингл-микст на Кубке России по биатлону
- РИА Новости
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Спортсмены преодолели дистанцию за 40 минут 45,5 секунды и использовали четыре дополнительных патрона на двоих.
Вторыми пришли Анастасия Зырянова и Иван Колотов (+1.12,8). Третьи — Полина Шевнина и Роман Сурнев (+1.26,6).
Стартовый этап Кубка России проходит 25—26 ноября.
Ранее в Союзе биатлонистов России (СБР) сообщили, что серия командных прологов пройдёт перед чемпионатом России, Кубком России и Кубком Содружества в новом сезоне.