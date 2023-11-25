RT в Telegram
Подпишись

Бажин и Дербушева выиграли сингл-микст на Кубке России по биатлону

Короткая ссылка
Тамара Дербушева и Кирилл Бажин одержали победу в одиночной смешанной эстафете на первом этапе Альфа‑Банк Кубка России по биатлону в Ханты‑Мансийске.
Бажин и Дербушева выиграли сингл-микст на Кубке России по биатлону
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Спортсмены преодолели дистанцию за 40 минут 45,5 секунды и использовали четыре дополнительных патрона на двоих.

Вторыми пришли Анастасия Зырянова и Иван Колотов (+1.12,8). Третьи — Полина Шевнина и Роман Сурнев (+1.26,6).

Стартовый этап Кубка России проходит 25—26 ноября.

Ранее в Союзе биатлонистов России (СБР) сообщили, что серия командных прологов пройдёт перед чемпионатом России, Кубком России и Кубком Содружества в новом сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить