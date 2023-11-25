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СБР объявил о запуске серии прологов в новом сезоне

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В Союзе биатлонистов России (СБР) сообщили, что серия командных прологов пройдёт перед чемпионатом России, Кубком России и Кубком Содружества в новом сезоне.

«Соревнования будут проводиться по лыжному спринту (100 м) или по дуэльной стрельбе раздельно среди мужчин и среди женщин.

Сформированы четыре команды, капитанами которых стали Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ирина Казакевич и Наталья Гербулова. Каждый капитан сам формировал свою команду, причём не только из спортсменов сборной России. Всего в каждой команде по четыре мужчины и по четыре женщины, но на одном этапе от команды могут выступить только двое мужчин и две женщины», — сообщается на сайте СБР.

В соревнованиях примут участие команды «Дети Александра Пака», «Короли тихого часа», «Чак‑Чак Норрис» и «Одной правой».

За первое, второе и третье места на отдельном этапе призёры будут получать 50 тыс. рублей, 40 тыс. и 30 тыс. соответственно. По результатам командного зачёта в конце сезона команда‑победитель получит 1 млн рублей.

Первый этап пролога по лыжному спринту состоится 28 ноября в Ханты-Мансийске.  Также соревнования пройдут в Тюмени, Уфе, Чайковском, Ижевске и Мурманске.

Ранее глава СБР Виктор Майгуров заявил, что решение устроить командные прологи было принято, чтобы привлечь зрителей к соревнованиям.

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