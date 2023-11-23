Майгуров: СБР решил устроить командные прологи, чтобы привлечь зрителей к соревнованиям

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что в новом сезоне национальные турниры будут предваряться командными прологами, предполагающими отдельные призовые.

«Со стороны СБР, чтобы дополнительно привлечь зрителей к своим соревнованиям, мы решили устроить командные прологи — своеобразное превью к основным стартам. В этом сезоне они пройдут в восьми городах, включая Ханты-Мансийск, которые будут принимать этапы Кубка России, Кубка Содружества и чемпионат России. Всего у нас состоится четыре укороченных лыжных спринта в центре города и четыре дуэльные стрельбы на стадионах, по одному прологу на город. В Хантах пролог пройдёт между двумя первыми этапами Кубка России», — заявил Майгуров в интервью RT.

Глава СБР ответил, кто будет участвовать в прологах.

«Выбраны четыре капитана команд — Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Ирина Казакевич и Наталья Гербулова. Как когда-то каждый из нас во дворе, каждый капитан набирает свою команду, всего по восемь человек — четыре парня и четыре девушки. Более детально мы расскажем об этом на пресс-конференции в Ханты-Мансийске 24 ноября, там же пройдёт жеребьёвка первого городского спринта», — сказал он.

Ранее Майгуров высказался о проведении коммерческих турниров.