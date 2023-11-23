«Не считаю, что наш биатлон загибается»: Майгуров — о Кубке МЛКБ, призовых и критериях попадания в сборную России
- Виктор Майгуров
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
— Формат Кубка России с участием всех сильнейших биатлонистов страны был довольно успешно опробован год назад. Что изменилось в этом сезоне?
— Несколько уменьшилось количество стартов во всех наших соревнованиях. Если брать в абсолютных исчислениях, гонок стало на 10% меньше. Сделано это было по инициативе тренеров сборной команды. В конце прошлого года они жаловались, говорили, мол, соревнований получается многовато, спортсмены не успевают отдыхать.
— Тоже слышала об этом как из уст специалистов, так и от вице-президента СБР Павла Ростовцева. Однако двухдневный дебют Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске наводит скорее на другую мысль: спортсмены готовы бегать и больше, если им хорошо за это платят.
— Согласен. Но мы сейчас говорим о календаре СБР, который был сформирован с учётом пожеланий тренеров и спортсменов таким образом, чтобы были паузы для тренировок и восстановления. Так что я целиком и полностью поддержу позицию Ростовцева. Точно по такой же схеме строится календарь Кубка мира: заканчивается декабрьский цикл соревнований, за ним следует двухнедельная пауза до следующего старта. Второй перерыв идёт после январского блока из трёх этапов. В середине марта снова будет пауза, чтобы спортсмены могли хорошо подготовиться к чемпионату страны.
Эти паузы логичны. Когда идут соревнования и приходится бежать по три гонки в неделю, переезжая с места на место, даже банально откататься и отдохнуть становится просто негде.
— Какие именно старты сократили?
— Убрали летний этап Кубка Содружества, а вместо одного из зимних у нас встала Спартакиада сильнейших. Она намечена как один из двух главных стартов сезона и пройдёт в Златоусте на стадионе имени Светланы Ишмуратовой. К этим соревнованиям весь комплекс будет полностью доведён до ума и мы, соответственно, получим в распоряжение ещё один биатлонный объект с интересным рельефом.
— Нынешний биатлонный сезон начинается с порядком подогретого противостояния Лиги биатлона и СБР, но, если убрать за скобки восемь миллионов рублей призовых, которые были выплачены спортсменам на соревнованиях в Ханты-Мансийске, не могу понять: чем этот старт отличается от предсезонной контрольной тренировки, что там же в Югре неделей раньше провели лыжники?
— Наверное, ничем. Там точно так же участвовали прежде всего те, кто находился в Хантах на вкатывании. Впрочем, некоторые наши спортсмены изменили свои тренировочные планы и специально приехали на турнир побороться за миллион призовых. И я, честно говоря, вообще не хотел бы рассматривать этот старт как какое-то противостояние.
— Почему же тогда ни с одной, ни с другой стороны не было предпринято шагов в сторону объединения усилий?
— О подготовке этих соревнований мы в СБР узнали в сентябре от коллег из Ханты-Мансийска, к которым учредители лиги обратились с просьбой провести у них турнир. Меня намного больше удивило молчание с белорусской стороны, которая стала одним из учредителей этого проекта ещё в июле. Последние два года мы довольно тесно взаимодействовали, помогали друг другу не только в плане проведения тех или иных соревнований, но и во многих других вопросах.
Второй раз я услышал о турнире в конце октября от Валерия Николаевича Польховского. Он сам приехал в СБР — сообщить о назначении исполнительным директором лиги. Я тогда сказал ему, что, наверное, было бы логично направить в СБР какую-то официальную информацию о соревновании, и через пару дней мы действительно получили формальное письмо за подписью президента лиги. Вся информация, указанная в нём, на тот момент была общеизвестна.
— Не понимаю другого. Если относиться к этим соревнованиям как к контрольному предсезонному старту, какая вообще разница, кто их проводит и сколько денег платится за победу?
— Никакой. Я всегда выступал за то, чтобы спортсмены имели шанс хорошо зарабатывать.
— Что вам мешает делать подобное на своих соревнованиях? Я не только про деньги, но и про раскрутку каждого мероприятия. Хотя даже клубный турнир, вопреки ожиданиям, оказался в плане зрителей совершенно провальным.
— Телевизионная картинка на Кубке России и Кубке Содружества уже в прошлом сезоне была на уровне мировых стандартов и в этом будет, надеюсь, не менее качественной. Для этого вот уже два лета подряд специалисты СБР и «Матч ТВ» совместно инспектируют стадионы, на которых мы проводим соревнования. Иногда даже меняем конфигурацию трассы, если об этом просят телевизионщики. Всё, что можно улучшить, мы улучшим. Имею в виду расстановку камер, их работу на стадионе, показ старта, финиша.
Касательно зрителей, Ханты-Мансийск в этом плане несколько избалован, ведь биатлон начался в этом городе сразу с международных соревнований в 1995-м. Потом были два чемпионата мира, и, наверное, в сознании людей закрепилось то, что сильнейшие сейчас бегают не у них.
— Ну так это действительно так.
— Со стороны СБР, чтобы дополнительно привлечь зрителей к своим соревнованиям, мы решили устроить командные прологи — своеобразное превью к основным стартам. В этом сезоне они пройдут в восьми городах, включая и Ханты-Мансийск, которые будут принимать этапы Кубка России, Кубка Содружества и чемпионат России. Всего у нас состоится четыре укороченных лыжных спринта в центре города и четыре дуэльные стрельбы на стадионах, по одному прологу на город. В Хантах пролог пройдёт между двумя первыми этапами Кубка России.
— Кто будет участвовать в прологах?
— Выбраны четыре капитана команд — Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Ирина Казакевич и Наталья Гербулова. Как когда-то каждый из нас во дворе, каждый капитан набирает свою команду, всего по восемь человек — четыре парня и четыре девушки. Более детально мы расскажем об этом на пресс-конференции в Ханты-Мансийске 24 ноября, там же пройдёт жеребьёвка первого городского спринта.
— Прологи — это коммерческая история?
— Да. Призовые будут и для призёров каждого пролога, и по итогам сезона для команды-победительницы предусмотрена круглая сумма. Есть договорённость с «Матч ТВ» о включении каких-то эпизодов на их усмотрение в репортажи основных соревнований. Впрочем, трансляции прологов наши болельщики тоже смогут увидеть — в партнёрстве с «ВКонтакте» мы покажем их целиком в аккаунте СБР в этой соцсети.
- Ирина Казакевич на финише гонки с масс-старта на 12,5 км финального этапа Кубка России по биатлону в Чайковском.
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
— Если спортсмены изъявят желание участвовать не только в стартах, заложенных в календарь СБР, но и в других турнирах, будете как-то препятствовать этому?
— А зачем? Я так полагаю, что у каждого биатлониста существуют собственные приоритеты. Кого-то в большей степени интересует результат, кого-то — возможность побольше заработать. В этом году мы заранее приняли критерии формирования сборной команды на следующий сезон, и одним из основных показателей будет выступление на двух главных стартах сезона — на Спартакиаде сильнейших и в чемпионате страны.
— По словам Антона Бабикова, который, в свою очередь ссылается на комитет спортсменов СБР, критерии отбора никто со спортсменами не обсуждал.
— Решение по критериям отбора у нас всегда принимают тренеры регионов на тренерском совете. В этот раз они собирались на летнем чемпионате России в Тюмени, а потом их решение утвердил исполком СБР.
— А если у людей достаточно сил, помимо плановых стартов, бегать ещё и на коммерческих турнирах?
— Почему нет? Просто, когда говорят, что якобы российский биатлон загибается, но его можно воскресить каким-то отдельно взятым турниром, это выглядит как лукавство. Я не считаю, что наш биатлон загибается, а вложений требует вся пирамида — от спортивных школ до тех, кто бегает в сборной.
А по поводу самой идеи клубного биатлона — у нас есть 56 региональных федераций. Давайте представим себе, что это клубы. В идеале хотя бы в десяти из них должен найтись меценат или компания, которой было бы интересно, а как максимум — коммерчески выгодно — финансировать всю эту историю. В своё время Михаил Прохоров уже рассматривал идею создания биатлонных клубов и лиг начиная с юношеского спорта. Но, проанализировав всю цепочку, отказался от этой идеи.
— Почему?
— Посчитал, что, если даже сам возьмёт один такой клуб на полное обеспечение, нет никаких гарантий, что кто-то ещё захочет поддержать эту идею. В бизнесе все очень хорошо умеют считать деньги. Сейчас нам удаётся формировать призовой фонд за счёт средств спонсоров СБР, а региональные федерации на 99% финансируются за счёт местных бюджетов и отчасти — помощи СБР в приобретении инвентаря.
Основная работа федерации направлена как раз на решение региональных проблем. Те, кто входит в сборные команды, так или иначе находятся гораздо в более выигрышном положении: уровень их доходов не снизился, кто бы что по этому поводу ни говорил. Да, кто-то мог гипотетически заработать больше, выступая на этапах Кубка мира, но это максимум человек пять, а то и меньше.
— Думаю, в плане призовых Кубок Содружества и Кубок России для многих выглядят предпочтительнее.
— На самом деле да. По прошлому году у нас заехали в призы 70 взрослых спортсменов и 111 юниоров, которым раньше вообще никакие деньги не выплачивались. В общей сложности СБР выплатил порядка 90 млн рублей призовых. Считаю, это достойная сумма. В этом сезоне к нашим призовым ещё добавятся солидные выплаты со стороны государства за успешное выступление на Спартакиаде, где победитель одной гонки получит более 300 тыс. рублей. Считаю, это достойная сумма.
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