«Не считаю, что наш биатлон загибается»: Майгуров — о Кубке МЛКБ, призовых и критериях попадания в сборную России

Уровень доходов большинства членов сборной России по биатлону не снизился из-за отстранения от международных соревнований. Об этом в интервью RT заявил президент СБР Виктор Майгуров. По его словам, не больше пяти человек из команды потенциально могли бы претендовать на более высокие заработки на этапах Кубка мира. Помимо этого, двукратный олимпийский чемпион рассказал о своём отношении к Кубку МЛКБ, объяснил, почему Михаил Прохоров в своё время отказался от идеи создания клубных соревнований, а также сообщил, что в новом сезоне национальные турниры будут предваряться командными прологами, предполагающими отдельные призовые.

— Формат Кубка России с участием всех сильнейших биатлонистов страны был довольно успешно опробован год назад. Что изменилось в этом сезоне?

— Несколько уменьшилось количество стартов во всех наших соревнованиях. Если брать в абсолютных исчислениях, гонок стало на 10% меньше. Сделано это было по инициативе тренеров сборной команды. В конце прошлого года они жаловались, говорили, мол, соревнований получается многовато, спортсмены не успевают отдыхать.

— Тоже слышала об этом как из уст специалистов, так и от вице-президента СБР Павла Ростовцева. Однако двухдневный дебют Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске наводит скорее на другую мысль: спортсмены готовы бегать и больше, если им хорошо за это платят.

— Согласен. Но мы сейчас говорим о календаре СБР, который был сформирован с учётом пожеланий тренеров и спортсменов таким образом, чтобы были паузы для тренировок и восстановления. Так что я целиком и полностью поддержу позицию Ростовцева. Точно по такой же схеме строится календарь Кубка мира: заканчивается декабрьский цикл соревнований, за ним следует двухнедельная пауза до следующего старта. Второй перерыв идёт после январского блока из трёх этапов. В середине марта снова будет пауза, чтобы спортсмены могли хорошо подготовиться к чемпионату страны.

Эти паузы логичны. Когда идут соревнования и приходится бежать по три гонки в неделю, переезжая с места на место, даже банально откататься и отдохнуть становится просто негде.

— Какие именно старты сократили?

— Убрали летний этап Кубка Содружества, а вместо одного из зимних у нас встала Спартакиада сильнейших. Она намечена как один из двух главных стартов сезона и пройдёт в Златоусте на стадионе имени Светланы Ишмуратовой. К этим соревнованиям весь комплекс будет полностью доведён до ума и мы, соответственно, получим в распоряжение ещё один биатлонный объект с интересным рельефом.

— Нынешний биатлонный сезон начинается с порядком подогретого противостояния Лиги биатлона и СБР, но, если убрать за скобки восемь миллионов рублей призовых, которые были выплачены спортсменам на соревнованиях в Ханты-Мансийске, не могу понять: чем этот старт отличается от предсезонной контрольной тренировки, что там же в Югре неделей раньше провели лыжники?

— Наверное, ничем. Там точно так же участвовали прежде всего те, кто находился в Хантах на вкатывании. Впрочем, некоторые наши спортсмены изменили свои тренировочные планы и специально приехали на турнир побороться за миллион призовых. И я, честно говоря, вообще не хотел бы рассматривать этот старт как какое-то противостояние.

— Почему же тогда ни с одной, ни с другой стороны не было предпринято шагов в сторону объединения усилий?

— О подготовке этих соревнований мы в СБР узнали в сентябре от коллег из Ханты-Мансийска, к которым учредители лиги обратились с просьбой провести у них турнир. Меня намного больше удивило молчание с белорусской стороны, которая стала одним из учредителей этого проекта ещё в июле. Последние два года мы довольно тесно взаимодействовали, помогали друг другу не только в плане проведения тех или иных соревнований, но и во многих других вопросах.

Второй раз я услышал о турнире в конце октября от Валерия Николаевича Польховского. Он сам приехал в СБР — сообщить о назначении исполнительным директором лиги. Я тогда сказал ему, что, наверное, было бы логично направить в СБР какую-то официальную информацию о соревновании, и через пару дней мы действительно получили формальное письмо за подписью президента лиги. Вся информация, указанная в нём, на тот момент была общеизвестна.

— Не понимаю другого. Если относиться к этим соревнованиям как к контрольному предсезонному старту, какая вообще разница, кто их проводит и сколько денег платится за победу?

— Никакой. Я всегда выступал за то, чтобы спортсмены имели шанс хорошо зарабатывать.

— Что вам мешает делать подобное на своих соревнованиях? Я не только про деньги, но и про раскрутку каждого мероприятия. Хотя даже клубный турнир, вопреки ожиданиям, оказался в плане зрителей совершенно провальным.

— Телевизионная картинка на Кубке России и Кубке Содружества уже в прошлом сезоне была на уровне мировых стандартов и в этом будет, надеюсь, не менее качественной. Для этого вот уже два лета подряд специалисты СБР и «Матч ТВ» совместно инспектируют стадионы, на которых мы проводим соревнования. Иногда даже меняем конфигурацию трассы, если об этом просят телевизионщики. Всё, что можно улучшить, мы улучшим. Имею в виду расстановку камер, их работу на стадионе, показ старта, финиша.

Касательно зрителей, Ханты-Мансийск в этом плане несколько избалован, ведь биатлон начался в этом городе сразу с международных соревнований в 1995-м. Потом были два чемпионата мира, и, наверное, в сознании людей закрепилось то, что сильнейшие сейчас бегают не у них.

— Ну так это действительно так.

— Со стороны СБР, чтобы дополнительно привлечь зрителей к своим соревнованиям, мы решили устроить командные прологи — своеобразное превью к основным стартам. В этом сезоне они пройдут в восьми городах, включая и Ханты-Мансийск, которые будут принимать этапы Кубка России, Кубка Содружества и чемпионат России. Всего у нас состоится четыре укороченных лыжных спринта в центре города и четыре дуэльные стрельбы на стадионах, по одному прологу на город. В Хантах пролог пройдёт между двумя первыми этапами Кубка России.

— Кто будет участвовать в прологах?

— Выбраны четыре капитана команд — Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Ирина Казакевич и Наталья Гербулова. Как когда-то каждый из нас во дворе, каждый капитан набирает свою команду, всего по восемь человек — четыре парня и четыре девушки. Более детально мы расскажем об этом на пресс-конференции в Ханты-Мансийске 24 ноября, там же пройдёт жеребьёвка первого городского спринта.

— Прологи — это коммерческая история?

— Да. Призовые будут и для призёров каждого пролога, и по итогам сезона для команды-победительницы предусмотрена круглая сумма. Есть договорённость с «Матч ТВ» о включении каких-то эпизодов на их усмотрение в репортажи основных соревнований. Впрочем, трансляции прологов наши болельщики тоже смогут увидеть — в партнёрстве с «ВКонтакте» мы покажем их целиком в аккаунте СБР в этой соцсети.

Ирина Казакевич на финише гонки с масс-старта на 12,5 км финального этапа Кубка России по биатлону в Чайковском.

РИА Новости

© Алексей Филиппов

— Если спортсмены изъявят желание участвовать не только в стартах, заложенных в календарь СБР, но и в других турнирах, будете как-то препятствовать этому?

— А зачем? Я так полагаю, что у каждого биатлониста существуют собственные приоритеты. Кого-то в большей степени интересует результат, кого-то — возможность побольше заработать. В этом году мы заранее приняли критерии формирования сборной команды на следующий сезон, и одним из основных показателей будет выступление на двух главных стартах сезона — на Спартакиаде сильнейших и в чемпионате страны.

— По словам Антона Бабикова, который, в свою очередь ссылается на комитет спортсменов СБР, критерии отбора никто со спортсменами не обсуждал.

— Решение по критериям отбора у нас всегда принимают тренеры регионов на тренерском совете. В этот раз они собирались на летнем чемпионате России в Тюмени, а потом их решение утвердил исполком СБР.

— А если у людей достаточно сил, помимо плановых стартов, бегать ещё и на коммерческих турнирах?

— Почему нет? Просто, когда говорят, что якобы российский биатлон загибается, но его можно воскресить каким-то отдельно взятым турниром, это выглядит как лукавство. Я не считаю, что наш биатлон загибается, а вложений требует вся пирамида — от спортивных школ до тех, кто бегает в сборной.

А по поводу самой идеи клубного биатлона — у нас есть 56 региональных федераций. Давайте представим себе, что это клубы. В идеале хотя бы в десяти из них должен найтись меценат или компания, которой было бы интересно, а как максимум — коммерчески выгодно — финансировать всю эту историю. В своё время Михаил Прохоров уже рассматривал идею создания биатлонных клубов и лиг начиная с юношеского спорта. Но, проанализировав всю цепочку, отказался от этой идеи.

— Почему?

— Посчитал, что, если даже сам возьмёт один такой клуб на полное обеспечение, нет никаких гарантий, что кто-то ещё захочет поддержать эту идею. В бизнесе все очень хорошо умеют считать деньги. Сейчас нам удаётся формировать призовой фонд за счёт средств спонсоров СБР, а региональные федерации на 99% финансируются за счёт местных бюджетов и отчасти — помощи СБР в приобретении инвентаря.

Основная работа федерации направлена как раз на решение региональных проблем. Те, кто входит в сборные команды, так или иначе находятся гораздо в более выигрышном положении: уровень их доходов не снизился, кто бы что по этому поводу ни говорил. Да, кто-то мог гипотетически заработать больше, выступая на этапах Кубка мира, но это максимум человек пять, а то и меньше.

— Думаю, в плане призовых Кубок Содружества и Кубок России для многих выглядят предпочтительнее.

— На самом деле да. По прошлому году у нас заехали в призы 70 взрослых спортсменов и 111 юниоров, которым раньше вообще никакие деньги не выплачивались. В общей сложности СБР выплатил порядка 90 млн рублей призовых. Считаю, это достойная сумма. В этом сезоне к нашим призовым ещё добавятся солидные выплаты со стороны государства за успешное выступление на Спартакиаде, где победитель одной гонки получит более 300 тыс. рублей. Считаю, это достойная сумма.