Губерниев: IBU будет продолжать давление на российский и белорусский биатлон

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о давлении со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).

«IBU будет продолжать давление на российский и белорусский биатлон! Наша задача — выдержать это давление и проводить свои соревнования, клубные и не только! Тут все просто: либо возвращайте на Кубки мира, либо идите в… или на…» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

IBU весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре организация продлила отстранение России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Китай из-за просьбы IBU не примет участия в Международной лиге биатлона в России.