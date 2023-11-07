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Губерниев: IBU будет продолжать давление на российский и белорусский биатлон

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о давлении со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).
Губерниев: IBU будет продолжать давление на российский и белорусский биатлон
  • РИА Новости

«IBU будет продолжать давление на российский и белорусский биатлон! Наша задача — выдержать это давление и проводить свои соревнования, клубные и не только! Тут все просто: либо возвращайте на Кубки мира, либо идите в… или на…» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

IBU весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре организация продлила отстранение России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Китай из-за просьбы IBU не примет участия в Международной лиге биатлона в России.

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