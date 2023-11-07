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Китай из-за просьбы IBU не примет участия в Международной лиге биатлона в России

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Глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов заявил, что китайские биатлонисты не смогут принять участие в Международной лиге клубного биатлона из-за просьбы Международного союза биатлонистов (IBU).
Китай из-за просьбы IBU не примет участия в Международной лиге биатлона в России
  • РИА Новости

«Я с утра говорил с главным тренером китайского клуба Андреем Прокуниным. Они хотели принять участие, но это зависит не от их желания и возможностей, а от настоятельной просьбы IBU, озвученной через китайскую федерацию», — приводит слова Нуждова РИА Новости.

Соревнования пройдут с 18 по 19 ноября в Ханты‑Мансийске. В турнире должны были участвовать биатлонисты из России, Белоруссии и Китая.

Ранее Нуждов рассказал подробности о Международной лиге биатлона.

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