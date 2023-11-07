Китай из-за просьбы IBU не примет участия в Международной лиге биатлона в России
- РИА Новости
«Я с утра говорил с главным тренером китайского клуба Андреем Прокуниным. Они хотели принять участие, но это зависит не от их желания и возможностей, а от настоятельной просьбы IBU, озвученной через китайскую федерацию», — приводит слова Нуждова РИА Новости.
Соревнования пройдут с 18 по 19 ноября в Ханты‑Мансийске. В турнире должны были участвовать биатлонисты из России, Белоруссии и Китая.
Ранее Нуждов рассказал подробности о Международной лиге биатлона.