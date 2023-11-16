Серохвостов заявил, что не хочет воспринимать биатлон как работу

Российский биатлонист Даниил Серохвоствов рассказал, в какой момент биатлон перешёл для него из категории хобби в работу.

«Когда я начал понимать, что мой заработок зависит от моих результатов. Но я не делаю акцент на деньгах. Сейчас они мне не так важны, как результат.

Между деньгами и славой я выберу славу? Ну да, я, наверное, такой. С другой стороны, у меня сейчас особых нужд нет. На то, чтобы купить тот же спортпит, у меня денег хватает. А больше ничего и не надо», — заявил Серохвостов в интервью RT.

Ранее Серохвоствов рассказал, бывало ли, когда неудачное выступление долго не получалось выкинуть из головы.