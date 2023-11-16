Серохвостов: до сих пор вспоминаю, как облажался в двух гонках на Олимпиаде

Российский биатлонист Даниил Серохвоствов рассказал, бывало ли, когда неудачное выступление долго не получалось выкинуть из головы.

«На Олимпиаде такое было. До сих пор иногда вспоминаю, как я там облажался в двух гонках. Уже после того, как Игры закончились, два месяца, наверное, я эту мысль прогнать не мог. Без конца думал о том, насколько отвратительно подготовился к Играм. Пытался сам с собой рассуждать, почему всё так сложилось. Какие-то причины искал, проматывал в голове всю Олимпиаду, каждую деталь. Изначально-то ехал за медалями, как и все. А тут вдруг понимаешь: всё кончилось, ты провалился, и следующий шанс через четыре года. Как оказалось, следующего у нас вообще не будет, скорее всего», — заявил Серохвостов в интервью RT.

Ранее российский тренер по биатлону Артём Истомин высказался об изменении техники у Серохвостова.