Истомин считает, что Каплина и Серохвостов добились прогресса за последний год

Российский тренер по биатлону Артём Истомин высказался об изменении техники у биатлонистов Елизаветы Каплиной и Даниила Серохвостова.

«Лиза Каплина поменяла технику одношажного хода. Визуально это не бросается в глаза, но, когда начинаешь анализировать эффективность отталкивания, становится очевидно, что Лиза с небольшим вроде бы приложением сил имеет, наверное, самый большой прокат в команде. Хотя, по сути, мы просто немножко изменили работу ног. Спортсменка стала отталкиваться чуть-чуть в другой проекции, и сразу выросла амплитуда», — заявил Истомин в интервью RT.

Он также отметил, что Серохвостов до прихода в группу Юрия Каминского в олимпийском сезоне проделал достаточно мощную работу.

«Оказавшись в обстановке, где увеличился объём нагрузки, увеличилось количество работы на выносливость, он резко спрогрессировал в скорости. Но, если бы он пришёл, не имея подобной базы, думаю, такого прогресса не добился», — добавил Истомин.

Ранее Истомин высказался об уходе из бригады Каминского.