«Каминский очень мне доверял»: Истомин о самостоятельной работе, системной подготовке и технике одношажного хода

Эдуарду Латыпову пришлось упорно работать более двух лет, чтобы отработать технику одношажного хода, а Матвей Елисеев всего лишь попросил создать в голове правильный образ. Об этом в интервью RT заявил Артём Истомин, отвечающий за подготовку российских биатлонистов. По его словам, за последний год значительного прогресса на дистанции добились Елизавета Каплина и Даниил Серохвостов. Специалист также рассказал, как изменилась его работа после ухода из бригады Юрия Каминского и объяснил, в чём преимущество системной подготовки.

— В бытность работы помощником Юрия Каминского вы говорили о том, что российский биатлон, в отличие от норвежского, крайне медленно прогрессирует. В чём именно вы видите прогресс, до которого нам пока далековато?

— Это прежде всего прогресс системный. Например, ещё в 2022-м у норвежцев были забронированы места проведения всех сборов на 2026 год. То есть, они уже тогда чётко понимали, где и как будут готовиться к предстоящей Олимпиаде. Когда только стало известно, что биатлонные гонки пройдут в Антхольце, туда приезжала целая научная группа, которая проводила исследования на тему технико-тактических действий. То есть, люди бежали по дистанциям с датчиками GPS, отрабатывали все участки, отмечая, где именно спортсмен проигрывает, выигрывает, и так далее. Показательной была и прошедшая Олимпиада в Пекине. Норвегия привезла туда свой собственный тренажерный зал.

— Но это же чисто организационные вещи.

— Я в этом вижу прогресс системы. У нас ведь тоже есть специалисты, которые знают, как лучше выстраивать работу в Сочи, на Хмелёвских озёрах, на Семинском перевале. Но всё это носит более индивидуальный характер, что ли. Если смотреть на ситуацию в целом, я вижу, что молодые норвежские спортсмены, попадающие в национальную команду, в 80% случаев начинают сильно прогрессировать уже в первые год-два. Это тоже говорит о какой-то системности подготовки.

— Не может ли это быть связано с тем, что в Норвегии гораздо менее популярна ранняя специализация, и это сохраняет ресурс, позволяющий спортсменам активно прогрессировать во взрослом возрасте?

— Я сам когда-то в бытность аналитиком занимался исследованиями на эту тему. Внимательно смотрел на протяжении многих лет, кто в юниорском возрасте выигрывал мировые первенства, как потом эти атлеты прогрессировали. В Норвегии точно так же, как в любой другой стране, есть спортсмены, которые в юниорском возрасте бегают очень быстро, но потом теряются. Но если говорить о работе в целом, мне кажется очень большим плюсом системы тот факт, что во всех регионах страны работа выстроена одинаково. Главное, это постоянно контролируется, а значит, делает схему предельно эффективной.

— Если у норвежцев всё так классно, чем продиктована ваша фраза: «Они идут совсем другим путём, но не могу сказать, что полностью разделяю такой подход»?

— Ну, не сработала же их методика на последней Олимпиаде в Пекине?

— Думаю, люди просто ошиблись с акклиматизацией.

— Так и у лыжников тоже не сработала.

— И лыжники точно так же могли ошибиться. Что-то, видимо, не предусмотрели, когда планировали заключительный этап.

— Мы обсуждали это в своём тренерском коллективе и пришли к выводу, что свою роль сыграла структура снега. У нас работа была в большей степени привязана к силовой подготовке. То есть, мы больше работали с силой, нежели с функцией. Знаю, похожим образом выстраивали свою подготовку немцы, и они тоже очень неплохо выступили на Играх. А вот норвежцы больше работали с функцией, нежели с силой.

— Иначе говоря, они рассчитывали на более быстрый снег?

— Как раз об этом я и говорю. Медленный снег требует большего применения усилий, более мощного отталкивания, то есть, в приоритете однозначно должна быть силовая выносливость. И, конечно, это сильно влияет на методическую часть.

— Переходить с быстрого снега на медленный сложно?

— Считается, что это несколько проще, чем с медленного на быстрый — там поначалу просто не успеваешь попадать в отталкивание. Более высокая скорость требует более точной техники. Нам в ходе летней подготовки приходилось работать и над тем, и над другим, поскольку мы не знали, допустят ли нас до международных стартов и где, соответственно, придётся выступать.

— По-моему, было достаточно очевидно, что не допустят.

— Плюс-минус было понятно, да. Но мы всё равно обсуждали это в аналитическом отделе Центра спортивной подготовки и пришли к тому, что даже если нас допустят через несколько лет, придётся к этой комплексной работе вернуться. А как мы к ней вернёмся, если сейчас уйдём полностью в другой режим?

— Работая со спортсменами в университете вы, как любой преподаватель, были в большей степени тренером-теоретиком. Не возникло ощущения, когда пришли в сборную, что на практике всё устроено совсем не так?

— Я сразу отодвинул от себя мысль, что знаю больше, чем те тренеры, которые работают с командой много лет. Тем более попал к таким мастодонтам, как Анатолий Николаевич Хованцев, Юрий Михайлович Каминский. У них просто огромный багаж опыта: у одного в биатлоне, у другого в лыжных гонках.

— Мне кажется, вы сейчас немножко лукавите. В то время, когда биатлонной сборной руководил Хованцев, я слышала, что многие взгляды Анатолия Николаевича, мягко говоря, не слишком современны.

— Они могут быть несовременны, но есть стержневые основы, которые актуальны и сейчас. Ну да, Хованцев не заставлял спортсменов работать много. Но плотность работы, интенсивность, была у него высокой.

— А вы сторонник какого подхода, больших объёмов или интенсивности?

— С одной стороны, понимаю: чем больше мы сделаем работы, тем будет лучше. Но мы ограничены здоровьем спортсмена, возможностями восстановления, поэтому в каждом конкретном случае пытаемся добиться того предела, который человек способен выполнить. Как бы постоянно идём по грани возможного. Поэтому у нас очень много контроля со стороны медицины. Контролируем ЭКГ, биохимию, антропометрию, смотрим, не перебарщиваем ли по интенсивности. Общий скелет работы примерно одинаков для всех. Но индивидуально мы всегда оговариваем какие-то вещи.

— Уходя из бригады Каминского, вы сказали, что хотите более сложных, более самостоятельных условий. А вам не кажется, отправившись в самостоятельное плавание вы не осложнили, а, наоборот, облегчили себе работу? Непросто, наверное, находиться в подчинении у выдающегося специалиста, который тыкает тебя носом в каждую ошибку, указывает на каждый недочёт.

— Да нет, у нас такого не было. Юрий Михайлович очень мне доверял.

— Хотите сказать, что никогда не ошибались?

— Может быть, один-два раза случалось, да. Но это были не столько методические, сколько педагогические моменты. Просто, понимаете, если бы я остался в бригаде Каминского, скорее всего, просто выгорел бы. Нужно было сменить обстановку.

— Самостоятельная работа, наверное, ещё тяжелее, в этом плане?

— Как раз-таки наоборот. Мне стало интереснее.

— Вам приходится переучивать подопечных, менять им технику бега?

— Да, постоянно. В определённом смысле это проблема: специалистов, которые способны работать с техникой, не так много, а контроль требуется на каждой тренировке.

— Противодействия со стороны личных тренеров такая работа не вызывает?

— Мы с ними всё предварительно обсуждаем. Что будем делать, как именно будем делать.

— Вольфганг Пихлер в своё время тоже со всеми всё обсуждал. И постоянно сталкивался с одним и тем же отношением: какого чёрта иностранец лезет в нашу епархию? Думаю, вам в этом плане не легче. Хотя бы в силу возраста.

— Такое тоже случается. Пока мы ещё не разговариваем на одном языке, но уже начинаем к этому приходить. По последним семинарам видно, что есть очень много заинтересованных молодых специалистов, некоторые из которых уже сейчас успешны.

— Можно какой-нибудь пример, когда изменения в технике дали значительную прибавку в результате?

— Если далеко не заглядывать, а взять прошлый год, я бы назвал Лизу Каплину. Она поменяла технику одношажного хода. Визуально это не бросается в глаза, но, когда начинаешь анализировать эффективность отталкивания, становится очевидно, что Лиза с небольшим вроде бы приложением сил имеет, наверное, самый большой прокат в команде. Хотя, по сути, мы просто немножко изменили работу ног. Спортсменка стала отталкиваться чуть-чуть в другой проекции, и сразу выросла амплитуда.

— Сколько времени уходит на то, чтобы довести новый технический навык до автоматического состояния?

— Очень по-разному. Эдуарду Латыпову понадобилось порядка двух лет, чтобы отработать технику одношажного хода. Сейчас, знаю, многие снимают его ход на видео, и пытаются сделать так же. Эдуард добивался нужного результата через большое количество повторений, через большой, просто огромный объём работы, а есть такие спортсмены, как Матвей Елисеев, которому нужно было просто создать в голове правильный образ. Он и сам всегда говорил: не надо объяснять, что я делаю не так, дай мне образ, и я всё пойму сам.

— Геннадий Габрилян, который привёл Марию Ласицкене к золотой олимпийской медали, говорил: мол, рука должна двигаться так, словно она — пёрышко, подброшенное вверх порывом ветра.

— Именно так. Когда стоит задача создать правильный образ, нужно найти какие-то слова, какие-то фразы, которые помогут спортсмену понять, что именно он должен сделать.

— Сейчас все «зимники» выстраивают работу с прицелом на Олимпийские игры 2026 года и вы, знаю, не исключение. Какие задачи на сезон можно ставить в биатлоне спортсменам, чтобы увидеть: подготовка идёт правильным ходом?

— Всё индивидуально. У одного это отставание от лидера по скорости, у второго — отставание на финишном кругу, у третьего — динамика скорости по кругам. Есть спортсмены, у которых наблюдается большое западение на середине дистанции. Середина это вообще самое сложное, особенно в гонках с четырьмя рубежами. Те, кто это выдерживает, обычно выигрывают саму гонку, если рассматривать только скорость.

— Сколько секунд «ногами» биатлонист способен сбросить за сезон?

— Тоже по-разному. Есть спортсмены, которые минутами скидывают. Многое, если не всё, зависит от предыдущей подготовки, от базы. Например, Даниил Серохвостов до прихода в группу Каминского в олимпийском сезоне проделал достаточно мощную работу. Поэтому, оказавшись в обстановке, где увеличился объём нагрузки, увеличилось количество работы на выносливость, он резко спрогрессировал в скорости. Но, если бы он пришёл, не имея подобной базы, думаю, такого прогресса не добился.

— Стрельбой вы тоже занимаетесь, или это епархия Виталия Норицына?

— Занимаюсь, поскольку ответственность за результат в большей степени лежит на мне, как на старшем тренере.

— Помню, Андрей Крючков в период своей работы с Антоном Шипулиным вообще не лез в стрелковые вопросы. Говорил, это настолько не его профиль, что он даже теоретически не хочет с этим связываться.

— Нам приходится работать совместно, так как в группе много спортсменов, имеющих определённые проблемы именно на рубеже. Если что-то могу отработать я, то берусь за это. В каких-то более сложных случаях работу берёт на себя Виталий Викторович.

— Как считаете, имеет смысл привлекать к работе с биатлонистами чистых стрелков?

— 100%. База стрелковая у всех примерно одинаковая. Мы думали о том, чтобы привлечь к работе такого специалиста. Но, во-первых, сначала нужно его отыскать, найти возможность платить ему зарплату, а, во-вторых, сейчас в определённом смысле поменялась стратегия. У нас есть, допустим, тот же юношеский проект. Наверное, с учётом текущей ситуации он будет в большем приоритете, чем стрелковый тренер для какой-то отдельно взятой группы.

— В клубном турнире ваши спортсмены побегут?

— Да, в полном составе. Мы расцениваем этот старт как контрольные гонки перед сезоном.

— Эти соревнования проводятся в период, когда биатлонисты обычно далеки от своей лучшей формы. При этом на кону огромные призовые, вполне способные заставить людей задуматься: мол, в форме-то надо быть здесь и сейчас, а не на этапах кубка России, условно говоря. Не боитесь, что у спортсменов могут смениться приоритеты?

— Не думаю, что люди станут напрягаться на этапах кубка России меньше, на самом деле. Во-первых, никто не хочет проигрывать. Есть определённая конкуренция в борьбе за общий зачёт, да и в отдельных дисциплинах тоже. В этом сезоне мы выстраиваем подготовку с прицелом на главные старты, то есть — на Спартакиаду сильнейших и чемпионат страны. Остальные гонки тоже будем бегать, но прежде всего для набора формы, получения опыта и так далее.

— Когда из года в год постоянно находишься в отрыве от дома, это не начинает утомлять?

— Есть такое. Тем более, когда молодой, у тебя ещё молодая семья, ну и так далее. Конечно, приходится в чём-то себя ограничивать.

— Жена не задаёт вопрос, ради чего? Одно дело — терпеть такую жизнь ради выступления на Олимпиаде, и совсем другое — сейчас.

— Мне проще, поскольку вся семья спортивная, так что близкие относятся с пониманием.

— А если вдруг снова почувствуете выгорание, куда двинетесь дальше?

— Пока я не чувствую этого, но тренер должен быть готовым ко всему, да. Я себя не зацикливаю на какой-то одной деятельности на самом деле. Когда преподавал физиологию в университете имени Лесгафта, мне это тоже было интересно.

— Какое тренерское достижение будете считать для себя основным показателем успеха?

— Хотелось бы побольше медалей. Прошлый сезон оставил в этом плане определённую недосказанность.