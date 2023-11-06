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Чемпион Европы по биатлону Анев выведен из медикаментозной комы

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Георгий Фуртунов, тренер бывшего биатлониста сборной Болгарии Красимира Анева, сообщил, что спортсмен выведен из медикаментозной комы.

«Красимир не может говорить, так как интубирован, но отвечает жестами», — приводит слова тренера «Матч ТВ» со ссылкой на Telegraph.

По его словам, сейчас спортсмену намного лучше.

«Я верю, что он восстановится. Спасибо вам за сочувствие, которое вы проявляете», — добавил Фуртунов.

Анев поступил в отделение реанимации после того, как он выстрелил себе в живот из пистолета. Биатлониста нашли в районе плотины недалеко от болгарского города Кюстендил. По информации СМИ, инцидент связан с любовной драмой.

Отмечается, что в соцсетях он опубликовал цитату: «Всякое предательство начинается с доверия», прокомментировав её словами: «Абсолютная правда».

Анев является победителем чемпионата Европы 2019 года в индивидуальной гонке, а также многократным призёром первенства континента.

Ранее сообщалось, что Анев завершил карьеру из-за разногласий с Федерацией биатлона Болгарии.

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