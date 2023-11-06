Чемпион Европы по биатлону Анев выведен из медикаментозной комы

Георгий Фуртунов, тренер бывшего биатлониста сборной Болгарии Красимира Анева, сообщил, что спортсмен выведен из медикаментозной комы.

«Красимир не может говорить, так как интубирован, но отвечает жестами», — приводит слова тренера «Матч ТВ» со ссылкой на Telegraph.

По его словам, сейчас спортсмену намного лучше.

«Я верю, что он восстановится. Спасибо вам за сочувствие, которое вы проявляете», — добавил Фуртунов.

Анев поступил в отделение реанимации после того, как он выстрелил себе в живот из пистолета. Биатлониста нашли в районе плотины недалеко от болгарского города Кюстендил. По информации СМИ, инцидент связан с любовной драмой.

Отмечается, что в соцсетях он опубликовал цитату: «Всякое предательство начинается с доверия», прокомментировав её словами: «Абсолютная правда».

Анев является победителем чемпионата Европы 2019 года в индивидуальной гонке, а также многократным призёром первенства континента.

Ранее сообщалось, что Анев завершил карьеру из-за разногласий с Федерацией биатлона Болгарии.