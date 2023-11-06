Чемпион Европы по биатлону Анев выведен из медикаментозной комы
«Красимир не может говорить, так как интубирован, но отвечает жестами», — приводит слова тренера «Матч ТВ» со ссылкой на Telegraph.
По его словам, сейчас спортсмену намного лучше.
«Я верю, что он восстановится. Спасибо вам за сочувствие, которое вы проявляете», — добавил Фуртунов.
Анев поступил в отделение реанимации после того, как он выстрелил себе в живот из пистолета. Биатлониста нашли в районе плотины недалеко от болгарского города Кюстендил. По информации СМИ, инцидент связан с любовной драмой.
Отмечается, что в соцсетях он опубликовал цитату: «Всякое предательство начинается с доверия», прокомментировав её словами: «Абсолютная правда».
Анев является победителем чемпионата Европы 2019 года в индивидуальной гонке, а также многократным призёром первенства континента.
Ранее сообщалось, что Анев завершил карьеру из-за разногласий с Федерацией биатлона Болгарии.