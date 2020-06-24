Чемпион Европы Анев завершил карьеру из-за разногласий с Федерацией биатлона Болгарии

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Чемпион Европы по биатлону 2019 года Красимир Анев объявил о решении завершить карьеру, в качестве причины назвав разногласия с Федерацией биатлона Болгарии.
Чемпион Европы Анев завершил карьеру из-за разногласий с Федерацией биатлона Болгарии
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«Мне сказали: «Либо работаешь с новым тренерским штабом, либо заканчиваешь. Я терпел семь лет. С меня хватит», — цитирует Анева DIR.bg.

По его словам, при нынешнем главе Федерации биатлона Болгарии у него нет будущего в национальной команде страны. На данный момент организацию возглавляет прославленная спортсменка, чемпионка Олимпийских игр в индивидуальной гонке Екатерина Дафовска.

Анев выразил надежду, что нынешнее руководство организации покинет свои посты, отметив, что хочет видеть, как болгарский биатлон развивается.

Анев является победителем чемпионата Европы 2019 года в индивидуальной гонке, а также многократным призёром первенства континента и Универсиады.

Ранее сообщалось, что Александр Касперович, личный тренер Александра Логинова и главный тренер сборной Болгарии по биатлону, рискует пропустить уже второй сбор национальной команды из-за сложностей с перелётом.

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