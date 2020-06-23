Касперович может пропустить второй сбор сборной Болгарии из-за отмены рейсов

Александр Касперович, личный тренер Александра Логинова и главный тренер сборной Болгарии по биатлону, рискует пропустить уже второй сбор национальной команды из-за сложностей с перелётом.

«Изначально у меня был билет на 15 июня, но рейс был отменён. Теперь отменили и тот, что должен был быть 1 июля. Следующий сбор команда планирует начать в первых числах июля в эстонском Отепя, но пока непонятно, смогу ли я туда попасть. Я каждый день на связи с тренерами, которые на месте работают с командой, всё под контролем, но надо всё-таки работать вживую», — приводит слова Касперовича ТАСС.

Касперович возглавил сборную Болгарии в июне. Его помощником стал бывший старший тренер сборной России Виталий Норицын.

Ранее сообщалось, что Касперович и Норицын подписали контракты с Болгарской федерацией биатлона.