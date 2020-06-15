Касперович и Норицын будут работать со сборной Болгарии по биатлону

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Российские тренеры Александр Касперович и Виталий Норицын подписали двухлетние контракты с Болгарской федерацией биатлона.
Касперович и Норицын будут работать со сборной Болгарии по биатлону
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщил сам Касперович, слова которого передаёт ТАСС, он возглавит сборную Болгарии, а Норицын будет его помощником.

«Вылететь в Болгарию не получилось, ближайший рейс запланирован на 1 июля. Но болгарская федерация прислала нам контракты, которые я и Виталий подписали. Они пока рассчитаны на два года, до Олимпиады», — добавил специалист.

Ещё в прошлом сезоне Каперович возглавлял сборную России, а Норицын работал старшим тренером женской команды.

Ранее Екатерина Юрлова-Перхт призналась, что российские биатлонистки были шокированы уходом Норицына.

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