Юрлова-Перхт призналась, что российские биатлонистки были шокированы уходом Норицына

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Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала, как представительницы национальной команды восприняли уход старшего тренера Виталия Норицына.
Юрлова-Перхт призналась, что российские биатлонистки были шокированы уходом Норицына
  • Reuters
  • © Anders Wiklund/TT News Agency

«Как я знаю, многие девчонки после сезона были несколько шокированы тем, что Норицына уберут из сборной. Изначально планировалось, что он пришёл руководить женской командой на протяжении всего олимпийского цикла. К сожалению, у нас к мнению спортсменов не всегда прислушиваются. Наверное, это всё-таки прерогатива Союза биатлонистов — мы можем лишь высказать свои пожелания, а они уже назначают или увольняют. А мы, к сожалению, только выполняем свою работу», — заявила Юрлова-Перхт в эфире радио «Маяк».

После завершения сезона в сборной России по биатлону сменился тренерский штаб. Виталий Норицын продолжит работу в национальной команде Болгарии.

Ранее Драчёв призвал поверить в успешные результаты сборной России в новом сезоне.

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