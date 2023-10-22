Богалий: биатлон в России развивается, но существуют сдерживающие факторы

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий оценила развитие биатлона в России.

«Оно идёт. Подтверждение тому — интерес площадок в регионах. Конечно, хочется ещё большего движения, поскольку существуют сдерживающие факторы. Так, многие чего-то боятся и, например, ужесточают требования по оружию. Это притормаживает рост.

Но я вижу очень много заинтересованных ребят, родителей, тренеров, которые ищут возможности и справляются с трудностями, которые, как кажется, бывают непреодолимыми. Много федераций родилось из моего турнира, проводимого 12-й год. Их подхватывают и местные министерства спорта. Конечно, хочется большего внимания к ребятам со стороны регионов. Я за гармоничное развитие личности. И за то, чтобы всё же играть в долгую», — заявила она в интервью RT.

Ранее Богалий подробно рассказала о программе тестирования юных спортсменов.