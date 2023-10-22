Богалий подробно рассказала о программе тестирования юных спортсменов

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий ответила на вопрос, как программа тестирования юных спортсменов помогает тренерам.

«Мы должны знать наших атлетов не только по результатам в итоговом протоколе, но и понимать, из чего они «состоят»: как функционирует их сердце и другие органы, есть ли потенциал, запас прочности.

К работе подключена научная группа из инновационного центра Олимпийского комитета России, который возглавляет Александр Грушин. Его сотрудники на учебно-тренировочных сборах проводят углублённое исследование спортсменов несколько раз в году. Также к процессу подключены наставники этих ребят. В зависимости от полученных во время тестирования данных им рекомендуют, как лучше скорректировать план подготовки воспитанников. Одним, предположим, нужно больше отдыхать и сбавлять нагрузку, а другим, напротив, прибавлять в тех компонентах, в которых пока не использованы все резервы.

И второй очень важный момент — работа на перспективу с лучшими ребятами, которые были отобраны и уже показали высокие результаты. Мы должны понимать, что они собой представляют», — сказала биатлонистка в интервью RT.

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