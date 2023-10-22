«Хочется видеть чистую стрельбу»: Богалий об ожиданиях от биатлонного сезона, уровне молодёжи и о нехватке лыжных трасc

Биатлон в стране развивается, однако существуют сдерживающие факторы, притормаживающие рост. Об этом в интервью RT на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми заявила двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий. Она также рассказала о программе тестирования и перспективах подрастающего поколения, объяснила, из-за чего возникают проблемы с финансированием региональных сборных и поделилась своими ожиданиями от нового сезона.

— На форуме «Россия — спортивная держава» вы рассказывали о программе тестирования юных спортсменов. Как она помогает тренерам?

— Мы должны знать наших атлетов не только по результатам в итоговом протоколе. Но и понимать, из чего они «состоят»: как функционирует их сердце и другие органы, есть ли потенциал, запас прочности.

К работе подключена научная группа из инновационного центра Олимпийского комитета России, который возглавляет Александр Грушин. Его сотрудники на учебно-тренировочных сборах проводят углублённое исследование спортсменов несколько раз в году. Также к процессу подключены наставники этих ребят. В зависимости от полученных вовремя тестирования данных им рекомендуют, как лучше скорректировать план подготовки воспитанников. Одним, предположим, нужно больше отдыхать и сбавлять нагрузку, а другим, напротив, прибавлять в тех компонентах, в которых пока не использованы все резервы.

И второй очень важный момент — это работа на перспективу с лучшими ребятами, которые были отобраны и уже показали высокие результаты. Мы должны понимать, что они собой представляют.

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— Вы большое внимание уделяете молодёжи, не один год проводите свой турнир. Как оцениваете развитие биатлона в стране в целом?

— Оно идёт. Подтверждение тому — это интерес площадок в регионах. Конечно, хочется ещё большего движения, поскольку существуют сдерживающие факторы. Так, многие чего-то боятся и, например, ужесточают требования по оружию. Это притормаживает рост.

Но я вижу очень много заинтересованных ребят, родителей, тренеров, которые ищут возможности и справляются с трудностями, которые, как кажется, бывают непреодолимыми. Много федераций родилось из моего турнира, проводимого 12-й год. Их подхватывают и местные министерства спорта. Конечно, хочется, большего внимания к ребятам со стороны регионов. Я за гармоничное развитие личности. И за то, чтобы всё же играть в долгую.

— Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе обратила внимание на проблемы в стране с трассами. Биатлона это, наверное, тоже касается?

— Если мы говорим о таком проекте, как «Спорт — норма жизни» и доступности спортивных объектов, для того чтобы больше людей могли на них приходить и просто двигаться, то как мне видится, должно быть так: вышел и встал на лыжи.

В Европе в этом плане немного проще. Если говорить про небольшие города, деревни, то вокруг них очень много трасс. Кроме того, они соединены между собой. Норвегия — это вообще какая-то фантастическая история. Когда вокруг небольшого поселения подготовленная дистанция на 300 километров, и люди выходят на неё, кладут в люльку ребёнка и катаются с рюкзаками, термосами. Целый день гуляют, ведут здоровый образ жизни.

— В России всё сложнее?

— В том числе и с психологической точки зрения. Нам почему-то нужно вечно куда-то бежать. Мы не можем насладиться моментом. Далее, у нас нет культуры поведения на лыжне. Туда ходят с колясками, собаками, на квадроциклах. И таким образом рушат основание трассы, загрязняют её.

И третий момент — не умеют одеваться на подобные прогулки. Я с ужасом смотрю на людей в горнолыжной форме, хотя это и не самый плохой вариант. Но в ней будет безумно жарко. Она непродуваемая и создана для других целей. Или, напротив, идут на лыжах в джинсах. Но такая ткань не гнётся. Это всё равно, что плавать в брюках в бассейне. От этого возникают проблемы. Кто-то мёрзнет, простужается или же не получает должного удовольствия.

Плюс есть проблемы с земельными участками под лыжные трассы, поскольку нельзя нарушать зелёный фонд. В Европе почему-то всё просто, а у нас сложно, поскольку мы сами придумываем дополнительные препятствия. Нам начинают говорить: здесь живут какие-то уникальные рыбы, там птицы. В данном вопросе поддержу Елену Валерьевну: не надо заниматься глобализмом. Инфраструктура внутри пространства, в котором живут люди, должна быть доступная и интегрированная в городскую среду. Трасса может быть даже в маленьких парках. Вместо того, чтобы счищать снег — делать насыпь. Проложить лыжню можно по набережной, в других местах. Главное, грамотно подойти к вопросу.

— У нас не хватает энтузиастов на местах?

— Где-то знаний, где-то энтузиастов, где-то таких площадок, как в Перми, для обсуждения. На самом деле, очень много проблем. Постоянно слышу о том, что одну трассу закрывают, другую сокращают, особенно часто это происходит рядом с городами. У многих есть желание оттяпать кусок земли побольше, чтобы на нём построить дома. Но эти люди забывают: любому человеку нужна среда для восстановления. А лес — это как раз такое место. Единственный медикаментозно правильный гармоничный способ снять стресс — подвигаться, походить, погулять, побегать, покататься на лыжах, роликах, велосипеде.

Что касается трассы в Одинцово, тоже там жила, она перенасыщена спортсменами. В выходные там не протолкнёшься. Если приехал после 10 утра, уже просто не припаркуешься. И сейчас переехали в Петрозаводск, если попал в час-пик, негде оставить машину.

— С чем связан ваш переезд?

— Из-за работы супруга. Плюс образование детей стоит для меня на первом месте. Поэтому этим летом решили сменить место локации: из Московской области перебрались в Петрозаводск. Мне это больших проблем не создаёт. Если нужно, прилетаю в столицу и еду по своим делам.

Анна Богалий на форуме «Россия — спортивная держава»

— Как оцениваете состояние ближайшего резерва сборной России?

— Не лучше, чем было раньше. Есть хорошие юниоры-мальчики, которые стучатся в основной состав несколько лет. Они подрастут и будут достойно конкурировать в первой команде. Девочек, наверное, нужно немного подождать. Несколько неплохих спортсменок сейчас только выходят в юниорский возраст, хотя и там уже есть биатлонистки, знающие, как правильно стрелять. Однако нам нужно прогрессировать, чтобы уровень ребят был выше. Кроме того, сами атлеты должны предъявлять более серьёзные требования к себе.

— Недавно много шума сделала история одного из юниоров Прохора Майдолы, подрабатывавшего курьером, поскольку ему нужны были деньги на патроны. Это ситуация из ряда вон или такое в современном биатлоне действительно происходит?

— Разговаривала с представителями Якутии на форуме в Перми. Сложности возникают у спортсменов, которые не проходят в основной состав. Именно поэтому в данном случае так получилось.

Подобное может происходить и по другим причинам, когда федерации не очень качественно работают. Например, неправильно составлен бюджет на поставленные цели и задачи. Либо возникают проблемы с коммуникацией. Порой руководители просто не знают о существующих проблемах. Им не доносят всю информацию.

— То есть тренеры стесняются сообщать о своих проблемах?

— Некоторые да. Иногда специалисты начинают говорить, когда уже совсем припрёт. А хочется, чтобы эта работа была плановой, гармоничной.

— Чего ожидаете от основных спортсменов сборной России в новом сезоне?

— Чтобы они получали удовольствие от выступлений. И всегда хочется видеть чистую стрельбу. Для меня именно вопрос качественной работы на огневых рубежах является одним из основных.

— Этим грешит Эдуард Латыпов. Хотели бы от него большей стабильности?

— Исправить ситуацию может только он сам. Тут уже нельзя сказать: тренер виноват. Спортсмены такого уровня должны много работать над собой. Впрочем, они всё и так прекрасно понимают.

— На чемпионате России три золота завоевала Наталья Шевченко, хотя проводила первый сезон после перехода из лыжного спорта. Это удивило?

— Значит, быстро всё подхватила. Понимает и чувствует. Только радостно от усиления состава такими спортсменами. Наверное, не всё будет просто со стабилизацией работы на огневых рубежах, когда спортсмен постоянно ровно стреляет. Надеюсь, этот процесс пройдёт максимально быстро. Причём, не только у неё. А что касается перехода из лыж? Это хороший опыт — выйти из зоны комфорта. Бросить себе новый вызов, и заниматься тем, что тебе нравится и интересно.