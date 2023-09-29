«Забраковали на первой тренировке»: летнее первенство РФ по биатлону оказалось под угрозой срыва из-за качества роллеров

Участники первенства России по летнему биатлону в Уфе были вынуждены использовать личные лыжероллеры, так как организаторы не обеспечили их качественным инвентарём. Как выяснилось, фирма-поставщик привезла на турнир изношенные пары, использовать которые было опасно для здоровья. Несмотря на непростую ситуацию, в СБР не намерены отказываться от сотрудничества с контрагентом, так как в стране их всего два — и второй обслуживает турниры взрослых биатлонистов.

Первенство России по летнему биатлону среди спортсменов 17—18 лет в Уфе началось со скандала из-за проблем с инвентарём. Накануне индивидуальной гонки, которая прошла в четверг, выяснилось, что у организаторов нет лыжероллеров для участников. О возникновении проблемы в своём Telegram-канале рассказал корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин, к которому обратились сами атлеты.

«Обычно привозят партию (роллеров. — RT) на соревнования и в случайном порядке выдают спортсменам. Какие достались, на таких и побежишь. А тут, говорят, собрали тренеров и объявили: ситуация такая — роллеров нет, вы нам свои все сдайте, и мы их разыграем между участниками», — написал журналист.

Биатлонисты были возмущены тем, что у всех «летние лыжи» разного качества — у кого-то хуже, у кого-то лучше, — притом что по правилам инвентарь на соревнованиях должен быть одинаковым. К тому же у каждого атлета роллеры сточены по-разному, и бежать на чужих просто опасно: их может вести в сторону, что чревато падениями.

В Союзе биатлонистов России отреагировали на возникшую проблему достаточно оперативно. Как пояснил руководитель пресс-службы Сергей Аверьянов, на месте проведения соревнований находится вице-президент организации Иван Мелихов, который пытается решить возникающие вопросы.

«К сожалению, контрагент привёз в Уфу роллеры такого качества, что было бы страшно выпускать на них спортсменов на трассу. Из соображений безопасности на общем собрании тренеров решили бежать на своих, а тем, у кого нет своих, роллеры готовы предоставить хозяева соревнований. Почему так произошло — разбираемся», — заявил представитель СБР.

Он также пояснил, что у союза нет своего большого парка роллеров, которого хватило бы на всех участников соревнований, поэтому ими обеспечиваются только сборные для летних тренировок. При этом там представлен инвентарь как минимум трёх разных производителей, а на соревнованиях главная идея заключается в том, чтобы все бежали на одинаковых.

«На этот сезон фирма-производитель подготовила 100 пар, которые катались на соревнованиях лыжников и биатлонистов. Как оказалось, не рассчитали, не хватило количества. В отсутствие международных стартов внутренних соревнований и их участников летом прибавилось, к концу сентября роллеры порядком поизносились. Для юношеского первенства они кое-как набрали 60 пар, но тренеры их забраковали на первой же тренировке. Далее вы знаете. А новую партию роллеров они не стали делать, потому что со следующего сезона роллерный комитет намерен выдвинуть новые требования к платформам и колёсам», — написал Аверьянов.

Между тем в социальных сетях биатлонисты рассказали, что первые тревожные звоночки о качестве лыж прозвенели ещё на первенстве России среди спортсменов 15—16 лет, которое проходило с 20 по 26 сентября в Саранске. По некоторым свидетельствам, состояние роллеров оставляло желать лучшего, но соревнования всё же провели, хотя и скрепя сердце.

Руководитель фирмы-производителя «Эльва-Спорт» Павел Никулин с такой трактовкой оказался не согласен. По его словам, в Саранске всё прошло успешно, а вот по итогам последующей ревизии стало ясно: износ колёс почти на половине экземпляров таков, что выходить на трассу в них нельзя. Основной причиной сложившейся ситуации он назвал большое количество соревнований у лыжников, к которому в компании оказались не готовы. По словам предпринимателя, осознав проблему, он незамедлительно сообщил о ней в Уфу — главному судье и техническому делегату турнира, а также Мелихову.

«Я предложил привезти имеющиеся роллеры, но на них не тренироваться, а только бежать гонки, поскольку за время тренировок спортсмены окончательно инвентарь ушатают. Первоначально на это было получено согласие... Я приехал в Уфу с имеющимися роллерами и после этого получил информацию, что тренировка будет именно на них. Парни покатались от души, чтобы проверить, как ведёт себя инвентарь. В итоге технический делегат принял решение, что на наших роллерах соревнования проводиться не будут. Ну и зачем тогда мы приезжали? Я ведь объяснял, что наши роллеры устали», — цитирует Никулина «Чемпионат».

Он также рассказал, что у его компании нет подписанного договора ни с СБР, ни с ФЛГР — только устные соглашения. И роллеры компания предоставляет бесплатно, считая это нативной рекламой своей продукции. А производство дополнительной партии в текущей ситуации Никулин счёл невыгодным — как раз из-за смены типа инвентаря, о котором говорил и Аверьянов.

«А эти 100 пар у меня в любом случае последний сезон, они в утиль идут. На следующий год будут новые, и уже не 100, а 120 пар. Конечно, я понимаю, что это бьёт по репутации нашей фирмы. Потому сразу звонил и говорил о возникшей ситуации, потому что понимал: приеду и облажаюсь. Мне сказали: приезжай, не облажаешься. Я приехал и облажался в итоге. В целях безопасности спортсменов действительно проще было снять роллеры с соревнований. Нам нет смысла подставляться, это бьёт по репутации вдвойне. С моей стороны проще не выдать роллеры, чем поубивать спортсменов», — заверил Никулин.

Ситуацию урегулировали в итоге единственным возможным способом, который позволял не подвергать опасности здоровье спортсменов: каждый из биатлонистов вышел на старт на собственной паре лыжероллеров. Как заявил Мелихов, организаторам пришлось лишь устроить дополнительную проверку на финише, чтобы «недобросовестные тренеры» не нахимичили с подшипниками.

Как сообщил исполнительный директор СБР Александр Пак, по горячим следам руководством федерации было проведено служебное расследование и сделаны необходимые выводы. При этом сотрудничество с компанией «Эльва-Спорт» будет продолжено. В стране всего два контрагента, поставляющих такой инвентарь, и второй — «Скивакс» — работает на взрослых соревнованиях.

«Надеюсь, все причастные извлекли из этого неприятного случая урок, в дальнейшем такое повториться не должно. Уверен, что, несмотря на этот прокол, компания «Эльва-Спорт» продолжит работу с нами в будущем сезоне. Это наш давний, проверенный партнёр, а ошибки случаются у каждого, главное — сделать правильные выводы. Со своей стороны хочу ещё раз выразить благодарность компаниям «Эльва-Спорт» и «Скивакс», которые бесплатно предоставляют нам инвентарь для проведения наших соревнований», — цитирует Пака «Чемпионат».

Каким именно образом в СБР планируют избегать аналогичных инцидентов, не уточняется. Так или иначе, нынешней осенью соревнований на лыжероллерах больше не запланировано, а до следующего лета ещё есть время, чтобы продумать различные варианты.