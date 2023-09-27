Поставщик роллеров для СБР прокомментировал ситуацию с нехваткой инвентаря

Руководитель компании «Эльва-Спорт» Павел Никулин прокомментировал информацию о проблемах в организации первенства России по летнему биатлону.

«25 сентября сообщил об этом организаторам первенства в Уфе — главному судье и техническому делегату, что роллеров могу предоставить только 60 пар. Задал вопрос, можем ли провести волновой старт, разделив спортсменов, чтобы роллеров на всех хватило. У лыжников такое делается регулярно, и никаких вопросов не возникает. Но мне сказали, что есть регламент соревнований и вносить в него изменения нельзя», — цитирует Никулина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что у организации нет подписанного документа с ФЛГР и СБР.

«Нам нет смысла подставляться, это бьёт по репутации вдвойне. С моей стороны проще не выдать роллеры, чем поубивать спортсменов», — добавил Никулин.

27 сентября корреспондент телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Занин сообщил, что на турнире нет лыжероллеров. По словам биатлонистов, на чужих роллерах бегать нельзя, потому что они сточены по-разному и из-за этого возрастает уровень опасности при прохождении дистанции.

Первенство России среди юношей и девушек 17—18 лет должно пройти в Уфе с 26 сентября по 2 октября.

Ранее Алина Пеклецова одержала победу в кроссе на чемпионате России по лыжероллерам в Архангельской области.