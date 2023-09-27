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Занин: на первенстве России по летнему биатлону в Уфе нет лыжероллеров

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Корреспондент телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Занин сообщил, что на первенстве России по летнему биатлону в Уфе нет лыжероллеров.

«Завтра ребятам бежать индивидуальную гонку на первенстве России по биатлону, а на месте, оказывается, роллеров нет. Собрали тренеров и объявили: ситуация такая — роллеров нет, вы нам свои все сдайте, и мы их разыграем между участниками», — написал Занин в Telegram-канале. 

По словам биатлонистов, на чужих роллерах бегать нельзя, потому что они сточены по-разному и из-за этого возрастает уровень опасности при прохождении дистанции. 

Первенство России среди юношей и девушек 17—18 лет должно пройти в Уфе с 26 сентября по 2 октября.

Ранее Сергей Шаров одержал победу в кроссе на чемпионате России по лыжероллерам в Архангельской области.

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