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Шаров выиграл кросс на восемь километров на чемпионате России по лыжероллерам

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Сергей Шаров одержал победу в кроссе на чемпионате России по лыжероллерам в Архангельской области.
Шаров выиграл кросс на восемь километров на чемпионате России по лыжероллерам
  • Gettyimages.ru

Россиянин преодолел дистанцию 8 км за 26 минут 41,1 секунды. Вторым финишировал Илья Трегубов с отставанием 34,4 секунды. Третий — Станислав Егоров (+41,7).

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Пеклецова одержала победу в кроссе на чемпионате России по летним лыжам.

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