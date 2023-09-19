Шаров выиграл кросс на восемь километров на чемпионате России по лыжероллерам
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Россиянин преодолел дистанцию 8 км за 26 минут 41,1 секунды. Вторым финишировал Илья Трегубов с отставанием 34,4 секунды. Третий — Станислав Егоров (+41,7).
Напомним, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее Пеклецова одержала победу в кроссе на чемпионате России по летним лыжам.