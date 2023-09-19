Шаров выиграл кросс на восемь километров на чемпионате России по лыжероллерам

Сергей Шаров одержал победу в кроссе на чемпионате России по лыжероллерам в Архангельской области.

Россиянин преодолел дистанцию 8 км за 26 минут 41,1 секунды. Вторым финишировал Илья Трегубов с отставанием 34,4 секунды. Третий — Станислав Егоров (+41,7).

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Пеклецова одержала победу в кроссе на чемпионате России по летним лыжам.