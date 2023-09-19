Пеклецова одержала победу в кроссе на чемпионате России по летним лыжам

Алина Пеклецова одержала победу в кроссе на чемпионате России по лыжероллерам в Архангельской области.

Россиянка преодолела дистанцию 5 км за 18 минут 3,9 секунды. Второй финишировала Дарья Непряева с отставанием 32,3 секунды. Третья — Лидия Горбунова (+1.03,9).

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила спортсменов из России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Савелий Коростелёв выиграл гонку на чемпионате России по летним лыжам.