В борьбе с усталостью и погодой: Стрельцов и Сливко выиграли индивидуальные гонки на ЧР по летнему биатлону

Виктория Сливко стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени. Спортсменка допустила всего один промах на четырёх огневых рубежах и на 12,5 секунды опередила заработавшую на две штрафные минуты больше Ирину Казакевич. Тройку лучших замкнула Наталия Шевченко, которая не смогла закрыть все мишени на последней стойке из-за дождя. У мужчин первенствовал Кирилл Стрельцов, всего на 2,8 секунды превзошедший результат Никиты Поршнева. Он поднялся на пьедестал почёта впервые с апреля 2022 года. А бронза досталась Евгению Емерхонову, в спринте финишировавшему только 53-м.

Не день лидеров

Чемпионат России по летнему биатлону в Тюмени завершился во вторник двумя индивидуальными гонками. У мужчин на старт вновь вышли далеко не все сильнейшие спортсмены. Так, не появился на дистанции Александр Поварницын, который был в стартовом протоколе под последним, 62-м номером. Не оказалось в заявке и Даниила Серохвостова с Александром Логиновым. Чемпион мира накануне помог Тюменской области завоевать серебро в эстафете, но всё ещё находится не в лучшей физической форме.

«Я ещё не попал в нужную колею. Рад показать неплохой результат. Да, я не был готов бежать спринт и эстафету на все 100%, но планомерно готовлюсь. Зима будет интересной. Сам факт, что я могу тренироваться и выступать, — хороший знак, чтобы ставить перед собой какие‑то цели на зиму», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Первым из числа главных претендентов на медали на трассу отправился Эдуард Латыпов. Трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады сразу же осложнил себе жизнь, допустив промах на лёжке. Впрочем, за второй круг он успел сократить отставание от промежуточного лидера Кирилла Стрельцова до 20 секунд, поэтому спортсмен вполне мог бы бороться за подиум, если бы далее был точен, но ещё пять (!) незакрытых мишеней отбросили его далеко назад в итоговом протоколе.

«Промахи? Усталость, накопившаяся после двух гонок, концентрации уже на пристрелке было мало, хватило только на два рубежа, дальше уже не смог справиться с физикой. Солнце влияло — на пристрелке ярко светило в глаза, потом пасмурно было, потом опять светло. Для глаз эти перепады очень резкие, поэтому поправки гуляют. Плюс ещё ветер», — признался Латыпов.

Антон Бабиков, в отличие от коллеги, на стрельбище всегда более стабилен, поэтому первый огневой рубеж он прошёл чисто. Однако функциональное состояние подвело и его. После стойки биатлонист вообще принял решение сойти с дистанции.

«Плохое самочувствие. Надеялся, что восполню энергию. Наверное, не нужно было ставить индивидуалку последней гонкой после двух этапов. Конечно, всё равно можно восстановить силы, но мне не удалось. Слишком тяжело давалось даже начало гонки — и физически, и морально. Надеялся, вработаюсь, но на стойке не был сконцентрирован. Понимал, что дальше смогу идти пешком. Прошу прощения у всех, кто смотрел», — сказал Бабиков.

Не лучшим образом выглядели в этот день и Евгений Гараничев с Максимом Цветковым, заработав три и четыре минуты штрафа соответственно. В итоге Стрельцов, стартовавший в гонке под восьмым номером и допустивший один промах, так и остался на первой строчке. Последний раз Кирилл попадал на подиум в апреле 2022 года: он был третьим в эстафете на чемпионате России, представляя команду ЦФО.

«Я заявился в начало, чтобы вести свою гонку, не ориентироваться на кого-то. Прошёл всё в своём ритме. Хотелось бы отметить Эдуарда Латыпова, с которым на последнем круге смогли чуть-чуть побороться: он догонял — я убегал. Мы пришли на рубеж вместе, но он стрелял дольше. Я старался убежать. Может, получилось не так удачно, поскольку он финишировал сразу за мной», — отметил биатлонист.

Шансы обойти представителя Московской области были у Игоря Шетько — он единственный закрыл все 20 мишеней. Шетько отправился на последний круг лидером, но ходом всё же уступил Стрельцову 10,4 секунды и остался лишь на четвёртой позиции, пропустив вперёд Никиту Поршнева и Евгения Емерхонова, в спринте финишировавшего только 53-м.

Бронзовый призёр чемпионата мира с одним промахом до последнего сражался за победу: после четвёртой стрельбы он проигрывал Стрельцову почти 11 секунд, но на круге потихоньку сокращал это отставание. В пылу борьбы Никита на финише не рассчитал скорость и чуть не врезался в ограждения. Однако завоевать золото это не помогло — он всё-таки уступил Кириллу.

«Что-то не рассчитал немного скорость, отрабатывал до последнего метра, поэтому пришлось потревожить судей. Индивидуальную гонку традиционно начинаю спокойнее, стараюсь делать акцент на стрельбу и по ходу добавляю. Сегодня, мне казалось, так и получилось. Только на последнем рубеже надо было попадать, рассчитывал на это», — объяснил Поршнев.

Стрельба под дождём

В женской индивидуальной гонке ожидалась более серьёзная конкуренция, поскольку у девушек нет столь явных лидеров, как у мужчин. И ярко проявить себя могли порядка десяти спортсменок из 45 стартовавших. К сожалению, не всё на этот раз зависело только от них. В распределение мест на пьедестале почёта вмешалась погода. То самое солнце, слепившее Латыпова на пристрелке, сменилось дождём.

Причём если поначалу он не мешал участницам соревнований и они спокойно закрывали мишени, то к середине состязаний резко усилился, из-за чего четвёртый огневой рубеж для большинства превратился в лотерею.

Так, последняя стойка стала камнем преткновения для промахнувшихся дважды Наталии Шевченко и Екатерины Носковой, а также не попавшей в цель один раз Анастасии Батмановой. До этого все три спортсменки действовали идеально и претендовали на победу, однако в итоге боролись друг с другом только за третье место. Оно досталось бывшей лыжнице, которая только второй сезон проводит в биатлоне.

«Сегодняшняя погода, конечно, повлияла на прохождение трассы, потому что у нас, как и у мужчин, был сложный скоростной спуск. Как известно, на мокром асфальте роллеры ведут себя по-другому, поэтому очень опасно было его проходить. Я думаю, многие осторожничали. Но мне, даже несмотря на спуски, удалось упасть и после финиша, поэтому это, конечно, добавило проблем. Плюс дождь поливает и тебя, и винтовку, всё мокрое... И уже сложнее стрелять и бежать», — приводит слова Шевченко «Чемпионат».

Впрочем, совсем не Наталия в это межсезонье ставит рекорды скорости. В очередной раз поразила всех Ирина Казакевич. Она допустила промах на втором огневом рубеже, но тем не менее к последней стойке почти отыграла у соперниц штрафную минуту. Девушка тоже, как и многие, не закрыла из-за дождя две мишени, но смогла на последнем круге превзойти результат Шевченко.

«Михаил Шашилов сказал, что стрельнула свой штраф. Если смотреть серию гонок, это тот результат, который был очевиден. На предыдущих стартах я тоже не работала стоя на ноль, хотя могу это делать, как показывают тренировки. Сегодня по такой погоде не самый плохой исход», — призналась Казакевич.

Ну а главной счастливицей дня можно назвать Викторию Сливко. Она стартовала в гонке одной из последних. Сложнее всего из-за дождя ей пришлось на второй лёжке, где биатлонистка и допустила ошибку. Однако к последнему огневому рубежу ливень почти закончился, и россиянка спокойно закрыла все мишени.

Спортсменки уходила со стадиона на последний круг с преимуществом в полминуты над Казакевич, однако оно таяло на глазах с каждым метром. Тем не менее чемпионка Европы всё же сохранила первую позицию, выиграв с перевесом 12,5 секунды.

«Я вообще вчера говорила, если пойдёт дождь — не побегу, поскольку просто не съеду со спуска. Но сегодня решила бежать, индивидуалка — моя коронная гонка, ведь определяющим является не ход, а стрельба. Сегодня я показала, что можно выигрывать и с тихим ходом. Мне не помешала даже боязнь дождя», — отметила Сливко.

При этом, по словам Виктории, она была уверена, что сможет удержать лидерство в концовке.

«Я старалась максимально отработать на пологих участках и подъёмах. Знала, что весь мой проигрыш — любимые спуски. Когда уже дошла до верхушки большой горы и мне сказали, что я ничего не уступила, была уверена в победе.

У меня получается иногда быстро пробежать. Даже не иногда. В этом летнем сезоне я доказываю, что не черепаха, как многие считают, а могу в спринте показывать ногами ход в топ-3», — резюмировала биатлонистка.

Надо отметить, что летний сезон для Сливко сложился успешно: она завоевала пять медалей в шести гонках на чемпионате России в Тюмени и Кубке Содружества в Сочи.