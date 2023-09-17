Бабиков рассказал, почему отказался от тренировок в сборной России

Российский биатлонист Антон Бабиков объяснил, почему готовится к сезону по индивидуальной программе под руководством тренера Дмитрия Шукаловича.

«Его не хотели видеть в нашей команде в сборной, но мы понимаем, что в нашем возрасте нельзя просто течь по течению и говорить: ну, ладно, пусть так и будет. Пришлось принять такое решение, нисколько о нём не жалею», — цитирует Бабикова ТАСС.

Напомним, что на самоподготовке также находятся Александр Поварницын и Александр Логинов. Все трое работают по программе Шукаловича.

Ранее Александр Поварницын рассказал о решении уйти на самоподготовку.