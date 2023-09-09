Поварницын — о самоподготовке: я нашёл какое-то рациональное зерно

Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал о решении уйти на самоподготовку.

«Было реально много размышлений на этот счёт. К своим практически 30 годам я уже подошёл к тому, что начал оглядываться назад и анализировать всю свою карьеру. Пока находился в сборной, у меня периодически появлялись свои мысли насчёт тренировочного процесса, но я их никогда не реализовывал в полной мере. Так как занятие с командой — это всегда определённый, единый для всех стандарт, которому ты должен соответствовать. А в последние два года мне начало казаться: я впервые нашёл с наставником общий язык.

Имею в виду Шукаловича. У нас схожие взгляды на тренировочный процесс, мы постоянно обсуждаем какие-то моменты, анализируем, смотрим иностранные методики, и это очень интересно, поскольку, на мой взгляд, спортивная наука во многих европейских странах ушла уже далеко вперёд. Исторически у нас тоже хорошая школа, но в последнее время мы проводим не так много методических исследований. А это очень важно для нашего вида спорта.

Сейчас же, когда мы с Антоном Бабиковым и Александром Логиновым стали работать отдельно от сборной, а Шукалович как бы курирует подготовку нашей группы, я вижу себя в какой-то степени подопытным, но в то же время вполне самостоятельным лицом. Мне кажется, я нашёл какое-то рациональное зерно, которое, думаю, позитивно повлияет на мою будущую карьеру», — заявил он в интервью RT.

Ранее Поварницын рассказал, как улучшил свою технику катания на лыжероллерах.