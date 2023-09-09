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Поварницын рассказал, как улучшил свою технику катания на лыжероллерах

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Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал о своей технике катания на лыжероллерах.
Поварницын рассказал, как улучшил свою технику катания на лыжероллерах
  • РИА Новости

«Часто ставлю палку под таким углом на асфальт, что она проскальзывает. Это всегда добавляет нервозности, и перед стартом в спринте я как раз об этом думал. В результате этого ни разу не произошло. Видимо, в карму мне зачлось. Удалось сконцентрироваться: и на времени это не сказалось, и все движения по ходу гонки получились максимально чёткими.

Раньше летом я бегал хуже. Не умел катить, не прикладывал должной мощности. Сейчас немножко перестроил свои движения, и роллерная техника подтянулась к лыжной. Видимо, это и даёт мне преимущество», — заявил он в интервью RT.

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