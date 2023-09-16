День сюрпризов: Латыпов не смог обойти Пащенко, а Казакевич — Каплину в спринте на ЧР по биатлону на лыжероллерах

Пётр Пащенко не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и стал победителем спринта на чемпионате России по биатлону на лыжероллерах. Эдуард Латыпов не закрыл одну мишень, но был близок к тому, чтобы взять золото, — ему не хватило 2,3 секунды. Тройку лучших замкнул Антон Бабиков. В аналогичной гонке у девушек первое место заняла Елизавета Каплина, которая на 1,7 секунды опередила Анастасию Горееву. Хороший рывок на последнем круге совершила Ирина Казакевич, допустившая на стрельбе на одну ошибку больше, чем соперницы. Она отыграла почти 15 секунд, но в итоге довольствовалась бронзой.

Возвращение Нигматуллиной и Резцовой

Российские биатлонисты вторую неделю подряд продолжают радовать болельщиков своими выступлениями. Правда, пока на лыжероллерах. После первого этапа Кубка Содружества в Сочи практически все отечественные спортсмены отправились в Тюмень на чемпионат страны.

К ним в том числе присоединились атлеты, решившие пропустить начало международного турнира. В частности, фанаты с нетерпением ждали возвращения двух молодых мам — Ульяны Нигматуллиной и Кристины Резцовой. Обе в субботу вышли на старт спринтерской гонки. Однако показать серьёзный результат не смогли, заняв десятое и 22-е места соответственно.

Причём проблемы у девушек возникли на дистанции: Нигматуллина не промахнулась ни разу, но отстала от победительницы на 1:19,4, а Резцова с двумя незакрытыми мишенями проиграла почти 2,5 минуты, хотя раньше с такой стрельбой всё равно претендовала на награды. Впрочем, по словам Кристины, пока она и не гонится за медалями.

«Тренироваться начала, можно сказать, с 1 августа. Прошло полтора месяца. Нормально вошла в ритм. До этого я сильно хотела заниматься, потом начала: то одно заболит, то другое. Скажем так, не дала организму восстановиться после родов, а это как бы не шуточки. Поэтому сейчас я приехала кайфануть», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».

Совсем другие цели на чемпионате России у Виктории Сливко. В Сочи она собрала комплект медалей, выиграв золото, серебро и бронзу. Поэтому и в Тюмени биатлонистка рассчитывает попасть на пьедестал почёта.

«Давайте просто загадаем какую‑нибудь личную медальку. В любом случае я буду стараться показать высокие результаты, потому что чемпионат проходит на родной трассе, на родной земле. Постараемся», — пообещала биатлонистка.

Увы, в спринте ей это сделать не удалось, хотя Виктория была очень близка к цели. Спортсменка финишировала четвёртой с одним промахом и отставанием 12,9 секунды от первого места, которое неожиданно заняла Елизавета Каплина, также допустившая ошибку на огневом рубеже.

Сюрпризом этот результат стал в первую очередь потому, что на Кубке Содружества неделю назад победительница спринта выступила не лучшим образом. Правда, тогда её подвела именно стрельба — в трёх гонках девушка не закрыла 17 мишеней, при этом ходом уверенно попадала в топ-5.

«Здесь настраивалась в основном на работу на огневых рубежах, но и скорость не подвела... Первый промах — это моя слабость и ошибка. Я постоянно быстро завожу, не концентрируюсь, а потом уже начинаю работать. Поторопилась. А на стойке сконцентрировалась больше на стрельбе, немного тихушничала даже. И попала всё», — призналась Каплина.

Елизавета всего на 1,7 секунды обошла Анастасию Горееву, которая стартовала под третьим номером и чьё время было ориентиром для остальных девушек. Биатлонистка не смогла чисто отработать лёжку, не попав одним выстрелом в габарит. Тем не менее дистанцию она прошла в хорошем темпе. Но у Каплиной в данном случае было преимущество над соперницей, поскольку её вели по результату соперницы.

«Наверное, это хороший результат. У меня была тактика: хотелось психологически выбить кого-то тем, что на разгоне они уже проигрывают. Бежала с запасом, настраивалась на стрельбу. К сожалению, последним выстрелом промахнулась, поспешила. All-in уже был на последнем круге, но сил не хватало. Пока чувствую себя в хорошей форме. Надеюсь, хватит ещё на две гонки. Настрой боевой», — отметила Гореева.

Вновь демонстрирует чудеса на трассе Ирина Казакевич. В субботу она была самой быстрой среди соотечественниц, но её вновь подвела стрельба. На этот раз представительница Свердловской области допустила два промаха и уходила на последний круг с отставанием от Каплиной и Гореевой в 22,7 секунды, проигрывая ещё и Сливко с Тамарой Дербушевой. Однако за 600 м до финиша даже имела шансы на победу: она уступала всего восемь секунд. Ещё один рывок в самой концовке биатлонистке совершить не удалось. В итоге — только бронза.

«В целом неплохой результат. Конечно, можно было где-то отбить эти секунды. Наверное, здесь где-то недовольство. Стрельба всегда может быть лучше. С одним штрафом сегодня можно было мечтать о победе. Погода очень классная. Наверное, привезли её с собой из Сочи», — сказала Казакевич.

Проблемы со здоровьем Серохвостова и Логинова

У мужчин в отсутствие белоруса Антона Смольского все ждали борьбы между Эдуардом Латыповым и Даниилом Серохвостовым, который пропускал стартовый этап Кубка Содружества из-за болезни. Как оказалось, к гонкам в Тюмени спортсмен до конца восстановиться не сумел. Он вышел на старт в спринте, но показал только 24-й результат.

«Чувствую себя ужасно на каждой тренировке, сил нет, энергии нет. Думаю, июльская болезнь нанесла сильный удар по ЦНС и по организму в целом, два‑три месяца прошло, а я вялый», — признался Серохвостов.

При этом, по словам тренера Артёма Истомина, у Даниила в целом есть проблемы с иммунитетом после того, как он переболел коронавирусом. Никак не может проявить себя и Александр Логинов. В Сочи он пробежал только одну гонку, а в спринте в Тюмени стал 21-м, хотя допустил лишь один промах — биатлонисту вновь помешала травма.

«У нас было четыре дня между стартами. На три дня у меня заклинило шею, первый день хотя бы головой верчу», — объяснил экс-чемпион мира.

Удивительно, но даже в такой ситуации Латыпов не сумел выиграть гонку. Эдуард допустил промах на лёжке и на последний круг отправлялся с отставанием в 17,9 секунды от Петра Пащенко, закрывшего все мишени, и в 5,9 секунды — от Антона Бабикова, также чисто отработавшего на огневых рубежах. Обойти в финишном протоколе чемпиона мира 2017 года в эстафете Эдуарду труда не составило, а вот догнать лидера трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады в Пекине всё же не смог. Ему не хватило всего 2,3 секунды.

«Последний спуск немножко недоработал. Там сказали: отставание три секунды, я вроде включился, но понимаю, что мог ещё сильнее. Думал, этого достаточно. Были мелочи, которые могли повлиять на сегодняшнюю гонку. Не знаю, отыграл бы или не отыграл ещё пару секунд, но был бы очень близко. По крайней мере, я бы сделал всё возможное. Видно, я полпроцента недоработал», — объяснил Латыпов.

Пащенко, которому в этом году исполнилось 32 года, в свою очередь, признался, что подумывал даже о завершении спортивной карьеры. Но после успеха в Тюмени теперь точно ещё посоревнуется.

«У меня была мотивация отработать ноль, поскольку летом здесь проводил один из стрелковых тестов, который вдрызг провалил. Тогда сказал ребятам и тренеру: если я за два летних этапа не стрельну ноль в какой-нибудь гонке, то точно завяжу. Я сдержал слово — теперь можно бегать дальше», — признался Пётр.

Бабиков же положительно оценил третье место в спринте. По его словам, это очень сложная гонка.

«Я справился со стрельбой на пятёрку, не задерживал ни одного выстрела, всё получалось чётко и быстро. Ну а по трассе было неидеальное самочувствие, несмотря на то что я ожидал худшего. Но оценить на пятёрку такой бег я не могу. Поэтому четвёрка — вполне хороший результат», — добавил биатлонист.