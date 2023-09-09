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Поварницын — о тренировках с Логиновым и Бабиковым: Антон поставил меня на место, напомнив, что мы идём к одной цели

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Российский биатлонист Александр Поварницын ответил на вопрос о конфликтах с Александром Логиновым и Антоном Бабиковым на самоподготовке.
Поварницын — о тренировках с Логиновым и Бабиковым: Антон поставил меня на место, напомнив, что мы идём к одной цели
  • РИА Новости

«Конечно, случаются конфликты. Первое время, когда мы только начинали вместе готовиться, я проявлял просто огромную тягу к тренировкам и не до конца понимал, что с ребятами надо больше коммуницировать и предлагать занятия. Например, на тот же тренаж вместе сходить. Я просто брал и шёл сам. Успел привыкнуть делать так за год, когда формально ещё входил в сборную, но тренировался, по сути, самостоятельно.

В такой ситуации очень быстро забываешь о команде. В какой-то момент Антон, можно сказать, поставил меня на место. Сказал прямо: если мы решили идти к одной цели, значит, и работать должны вместе. С тех пор все варианты тренировок мы обсуждаем коллективно», — заявил он в интервью RT.

Ранее Поварницын признался, что пока не задумывается о тренерстве.

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