Поварницын — о тренировках с Логиновым и Бабиковым: Антон поставил меня на место, напомнив, что мы идём к одной цели

Российский биатлонист Александр Поварницын ответил на вопрос о конфликтах с Александром Логиновым и Антоном Бабиковым на самоподготовке.

«Конечно, случаются конфликты. Первое время, когда мы только начинали вместе готовиться, я проявлял просто огромную тягу к тренировкам и не до конца понимал, что с ребятами надо больше коммуницировать и предлагать занятия. Например, на тот же тренаж вместе сходить. Я просто брал и шёл сам. Успел привыкнуть делать так за год, когда формально ещё входил в сборную, но тренировался, по сути, самостоятельно.

В такой ситуации очень быстро забываешь о команде. В какой-то момент Антон, можно сказать, поставил меня на место. Сказал прямо: если мы решили идти к одной цели, значит, и работать должны вместе. С тех пор все варианты тренировок мы обсуждаем коллективно», — заявил он в интервью RT.

Ранее Поварницын признался, что пока не задумывается о тренерстве.