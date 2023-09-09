Биатлонист Поварницын признался, что пока не задумывается о тренерстве

Российский биатлонист Александр Поварницын ответил на вопрос о желании работать тренером после завершения карьеры.

«О тренерской деятельности я пока не задумывался. Общаясь с Димой Шукаловичем, начал понимать, как много нужно для этого знать и уметь. Плюс — иметь педагогический талант. Мне кажется, Шукаловичу было сложно его раскрыть, когда он был аналитиком, зато сейчас он его показывает, работая тренером с юношами.

Дмитрий многое нам об этом рассказывает. Кроме того, даже со стороны видно, что спортсменам интересно работать с таким тренером, они восхищены им. Понимаю, мои слова можно расценить, как дифирамбы, но считаю, человек действительно этого заслуживает», — сказал спортсмен в интервью RT.

Ранее Поварницын заявил, что отсутствие тренера по стрельбе на самоподготовке связано с финансовыми проблемами.