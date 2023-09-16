Резцова — о решении сестры сменить гражданство: в Финляндии проще попасть на КМ
«В Финляндии нет такой конкуренции, как в России, и намного проще попасть на Кубок мира. Другой вопрос в том, как она готовилась. На Кубок мира она отберётся, вероятно, буду за неё болеть и переживать», — цитирует Резцову «Матч ТВ».
Виролайнен является чемпионкой Европы в сингл-миксте (2017), обладательницей золотой медали Универсиады в индивидуальной гонке (2011) и призёром этапов Кубка мира. В настоящий момент она представляет сборную Финляндии.
Ранее российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина высказалась о переходе Виролайнен в сборную Финляндии.