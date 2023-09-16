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Резцова — о решении сестры сменить гражданство: в Финляндии проще попасть на КМ

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Призёр Олимпийских игр Кристина Резцова считает, что её сестра Дарья Виролайнен сумеет попасть в состав сборной Финляндии по биатлону на этапы Кубка мира.

«В Финляндии нет такой конкуренции, как в России, и намного проще попасть на Кубок мира. Другой вопрос в том, как она готовилась. На Кубок мира она отберётся, вероятно, буду за неё болеть и переживать», — цитирует Резцову «Матч ТВ».

Виролайнен является чемпионкой Европы в сингл-миксте (2017), обладательницей золотой медали Универсиады в индивидуальной гонке (2011) и призёром этапов Кубка мира. В настоящий момент она представляет сборную Финляндии. 

Ранее российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина высказалась о переходе Виролайнен в сборную Финляндии.

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