Резцова — о решении сестры сменить гражданство: в Финляндии проще попасть на КМ

Призёр Олимпийских игр Кристина Резцова считает, что её сестра Дарья Виролайнен сумеет попасть в состав сборной Финляндии по биатлону на этапы Кубка мира.

«В Финляндии нет такой конкуренции, как в России, и намного проще попасть на Кубок мира. Другой вопрос в том, как она готовилась. На Кубок мира она отберётся, вероятно, буду за неё болеть и переживать», — цитирует Резцову «Матч ТВ».

Виролайнен является чемпионкой Европы в сингл-миксте (2017), обладательницей золотой медали Универсиады в индивидуальной гонке (2011) и призёром этапов Кубка мира. В настоящий момент она представляет сборную Финляндии.

Ранее российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина высказалась о переходе Виролайнен в сборную Финляндии.