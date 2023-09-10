Нигматуллина — о переходе Виролайнен: поступок свободного человека

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина высказалась о переходе Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии.

«Переход оцениваю как поступок свободного человека. Могу понять тех, кто обливает грязью сменивших гражданство, и самих спортсменов тоже. Хочу, чтобы все были свободны в принятии решений», — приводит слова Нигматуллиной «Чемпионат».

Напомним, что россиянка является чемпионкой Европы в сингл-миксте (2017), обладательницей золотой медали Универсиады в индивидуальной гонке (2011) и призёром этапов Кубка мира.

С августа 2023 года она представляет сборную Финляндии.

Ранее Виролайнен высказалась об отстранении российских спортсменов.