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Нигматуллина — о переходе Виролайнен: поступок свободного человека

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Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина высказалась о переходе Дарьи Виролайнен в сборную Финляндии.
Нигматуллина — о переходе Виролайнен: поступок свободного человека
  • РИА Новости

«Переход оцениваю как поступок свободного человека. Могу понять тех, кто обливает грязью сменивших гражданство, и самих спортсменов тоже. Хочу, чтобы все были свободны в принятии решений», — приводит слова Нигматуллиной «Чемпионат».

Напомним, что россиянка является чемпионкой Европы в сингл-миксте (2017), обладательницей золотой медали Универсиады в индивидуальной гонке (2011) и призёром этапов Кубка мира.

С августа 2023 года она представляет сборную Финляндии.

Ранее Виролайнен высказалась об отстранении российских спортсменов.

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