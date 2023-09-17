«Эдуард любит убить интригу»: Латыпов и Дербушева принесли своим командам победу в эстафетах на ЧР по летнему биатлону

Эдуард Латыпов принёс команде Башкортостана победу в эстафете на чемпионате России по летнему биатлону, отыграв на четвёртом этапе отставание в 42 секунды. Он обошёл Вячеслава Малеева из Тюменской области, приличный задел которому создал Александр Логинов. Тройку сильнейших замкнул коллектив из ХМАО-Югры. У девушек золото завоевала сборная Свердловской области, несмотря на провальное выступление Ирины Казакевич, зашедшей на три штрафных круга. Спасли ситуацию Анастасия Шевченко, догнавшая лидирующую группу, и Тамара Дербушева, сумевшая удержать первую строчку. Второй стала команда ХМАО-Югры, третьей — сборная Тюменской области.

Ускорение Латыпова

Проходящий в Тюмени чемпионат России по биатлону на лыжероллерах продолжился эстафетами. Первыми на старт вышли 15 мужских команд. Не обошлось без потерь: после неудачного спринта на дистанции ни на одном из этапов не появился Даниил Серохвостов. Спортсмен всё ещё не может восстановиться после болезни, перенесённой в июле.

Интрига в гонке сохранялась вплоть до самой концовки. После первых двух рубежей лидерство захватил Алексей Вагин, выступающий за вторую команду ХМАО-Югры. Правда, даже идеальная стрельба не помогла ему оторваться от опытного Максима Цветкова (СЗФО), Александра Бектуганова (ЯНАО) и Михаила Айкинского (Красноярский край). Эта четвёрка передала эстафету практически одновременно. Остальные биатлонисты отставали на 14 секунд и больше.

На втором этапе расстановка сил резко изменилась. Ещё до лёжки от группы лидеров отвалился Владислав Злобин (ХМАО-Югра-2), не выдержавший темпа соперников, а после стрельбы его команда и вовсе оказалась в аутсайдерах: все старания Вагина оказались напрасны.

Чисто из оставшейся тройки прошёл оба огневых рубежа только Рустам Каюмов (ЯНАО), а компанию ему на передаче эстафеты составляли Александр Поварницын (Тюменская область-1) и Антон Бабиков (Башкортостан). Обоим понадобилось по одному дополнительному патрону за этап. Неплохо смотрелись биатлонисты и на дистанции: перед последним кругом они отставали от первого места на девять секунд, тем не менее сумели догнать соперника.

Третий этап великолепно провёл Александр Логинов (Тюменская область-1). Хотя спортсмен и находится не в лучшей форме, он не только уверенно закрыл все мишени с первой попытки, но и создал финишёру Вячеславу Малееву приличный гандикап, оторвавшись на 25,4 секунды от Михаила Бурундукова (ХМАО-Югра-1). Александр Бабчин не смог выступить так же ярко, как его партнёр по команде Бабиков. Спортсмен воспользовался двумя дополнительными патронами и откатился на третью строчку с отставанием от экс-чемпиона мира в 42 секунды. Однако у команды Башкортостана был козырь в рукаве: последним бежал Эдуард Латыпов.

Уже за первый круг трёхкратный бронзовый призёр Олимпиады в Пекине обошёл Никиту Поршнева (ХМАО-Югра-1) и отыграл почти полминуты у Малеева, а к стойке и вовсе догнал соперника. Несмотря на такой темп, лидер сборной России чисто отработал на огневом рубеже и спокойно ушёл на последний круг лидером. Его оппоненту понадобился один дополнительный патрон.

«Эдуард любит убить интригу. До последнего этапа она была, дальше — нет. Как сказал Латыпов, у нас все хорошо отработали, без срывов прошли свои отрезки, с небольшими помарками, но просто для того, чтобы нам в будущем было над чем работать и мы не расслаблялись», — заявил после гонки Антон Бабиков.

«Сегодня у нас немного поменялся состав — Илья Бурлаков впервые выступает в составе нашей команды. Замечательно прошёл первый этап, это говорит о том, что есть смена поколений и мы будем и дальше стараться завоёвывать медали», — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».

Борьбы за серебро не получилось. Поршнев не смог воспользоваться осечкой Малеева, также допустив одну неточность на стойке, и в итоге в одиночестве финишировал третьим, а серебро ушло сборной Тюменской области.

Три штрафных круга Казакевич

У женщин лидеры по ходу эстафеты также менялись. На первом этапе вырвались вперёд Ксения Довгая (ХМАО-Югра-2) и Ксения Шнейдер (Тюменская область). Совсем немного им проигрывали Наталья Гербулова (Красноярский край) и Анастасия Зырянова (ПФО).

Однако далее ситуация существенно изменилась. В первую очередь благодаря Ирине Казакевич, представлявшей Свердловскую область. Она ушла на второй этап пятой. Тем не менее достаточно быстро догнала Владиславу Гаврилову (ХМАО-Югра-2) и Ульяну Нигматуллину (Тюменская область), а после чистой лёжки ещё и создала отрыв от конкуренток в 9,2 секунды.

Увы, стойка для призёра Олимпиады в Пекине остаётся камнем преткновения: она не смогла закрыть три мишени даже дополнительными патронами и отправилась на штрафные круги. В лидеры вернулась Гаврилова. Нигматуллина и Екатерина Носкова (ХМАО-Югра-1), принимавшая эстафету от Кристины Резцовой, были недалеко.

«На самом деле, конечно, тяжело, когда происходит такое фиаско на рубеже. Но всё-таки эстафета — это командная гонка. Возможно, нужно что-то менять у себя в голове, потому что так часто складывается: когда я прихожу в лидерах на стрельбу стоя именно в эстафетной гонке, у меня не получается справиться. Не могу сказать, что конкретно. Наверное, это эмоции, переживания, хотя в моменте я этого не ощущаю. Мне повезло, что у нас очень сильная команда, и девчонки сегодня просто отработали на 150—200%», — приводит слова Казакевич «Чемпионат».

После провала Ирины спасать сборную Свердловской области пришлось Анастасии Шевченко. И ей это удалось: на двух огневых рубежах спортсменка лишь раз достала дополнительный патрон. А ходом смотрелась намного быстрее двух представительниц ХМАО-Югры Алины Кудисовой и Анастасии Погодиной. Девушки увлеклись борьбой друг с другом и не заметили, как соперница отыграла 55 секунд. Держалась в группе лидеров и Елена Кручинкина (Тюменская область).

Первой на четвёртый этап отправилась Тамара Дербушева, принявшая эстафету у Шевченко. Спортсменка показывала хорошие секунды на дистанции и уверенно действовала на огневых рубежах, так и не подпустив к себе преследовательниц. На финишный круг биатлонистка уходила с комфортным преимуществом в 20 секунд и принесла победу Свердловской области.

Серебро и бронзу разыграли Виктория Сливко (Тюменская область) и Елизавета Каплина (ХМАО-Югра-1). Причём между ними всё решилось ещё до финиша. Победительница спринта чемпионата России на дистанции была быстрее соперницы и на отметке 5,4 км убежала от экс-чемпионки Европы. Аделина Неклюдова (ХМАО-Югра-2) сразу же отстала от группы лидеров. Несмотря на чистую стрельбу, ходом она проиграла соперницам больше двух минут и довольствовалась только четвёртым местом.