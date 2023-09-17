Латыпов заявил, что сохраняет надежду выступить на Олимпиаде

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпиад биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, что сохраняет надежду на выступление на Олимпийских играх в 2026 году.

«На данный момент задача спортсменов — готовиться, не терять форму, трудиться. Надежда, конечно, всегда есть выступить на Олимпиаде, будем надеяться на лучшее», — цитирует Латыпова ТАСС.

Международный союз биатлонистов весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре организация продлила отстранение России и Белоруссии.

Ранее Майгуров сообщил, что в вопросе допуска российских биатлонистов нет никакого прогресса.