Латыпов заявил, что сохраняет надежду выступить на Олимпиаде
- РИА Новости
«На данный момент задача спортсменов — готовиться, не терять форму, трудиться. Надежда, конечно, всегда есть выступить на Олимпиаде, будем надеяться на лучшее», — цитирует Латыпова ТАСС.
Международный союз биатлонистов весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре организация продлила отстранение России и Белоруссии.
Ранее Майгуров сообщил, что в вопросе допуска российских биатлонистов нет никакого прогресса.