Майгуров сообщил, что в вопросе допуска российских биатлонистов нет никакого прогресса

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался касательно вопроса допуска российских спортсменов на соревнования под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

«Вопрос допуска никак не двигается. По сравнению с остальными видами спорта практически никак, никаких изменений нет», — цитирует Майгурова ТАСС.

Международный союз биатлонистов весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре организация продлила отстранение России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Майгуров не верит, что у российских спортсменов есть желание перейти в другие национальные команды.