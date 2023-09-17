Майгуров сообщил, что в вопросе допуска российских биатлонистов нет никакого прогресса
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«Вопрос допуска никак не двигается. По сравнению с остальными видами спорта практически никак, никаких изменений нет», — цитирует Майгурова ТАСС.
Международный союз биатлонистов весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре организация продлила отстранение России и Белоруссии.
Ранее сообщалось, что Майгуров не верит, что у российских спортсменов есть желание перейти в другие национальные команды.