Узнать больше

Майгуров сообщил, что в вопросе допуска российских биатлонистов нет никакого прогресса

Короткая ссылка
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался касательно вопроса допуска российских спортсменов на соревнования под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
Майгуров сообщил, что в вопросе допуска российских биатлонистов нет никакого прогресса
  • Gettyimages.ru
  • © simonkr

«Вопрос допуска никак не двигается. По сравнению с остальными видами спорта практически никак, никаких изменений нет», — цитирует Майгурова ТАСС.

Международный союз биатлонистов весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре организация продлила отстранение России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Майгуров не верит, что у российских спортсменов есть желание перейти в другие национальные команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить