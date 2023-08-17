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Майгуров: никто из российских биатлонистов не перейдёт в другие сборные

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров не верит, что у российских спортсменов есть желание перейти в другие национальные команды.
Майгуров: никто из российских биатлонистов не перейдёт в другие сборные
  • РИА Новости

«У нас информации о смене гражданства спортсменами нет, запросов нам не поступало. Думаю, каких-то переходов у нас не будет», — цитирует Майгурова «Матч ТВ».

При этом, по его мнению, ведущая биатлонная ассоциация точно не пригласит россиян к себе.

«Сильные федерации — это европейские и североамериканские. У слабых недостаточно средств для того, чтобы в полном объёме обеспечить подготовку», — добавил Майгуров.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре организация продлила отстранение России и Белоруссии.

Ранее Майгуров высказался на тему возвращения национальной сборной на международные турниры.

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