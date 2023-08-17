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Глава СБР Майгуров: наш вид будет одним из последних возвращен на международные турниры

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался на тему возвращения национальной сборной на международные турниры.

«Общение, которое происходит с IBU — отчёты по антидопинговой деятельности.

Мне кажется, наш вид спорта будет одним из последних возвращен на международные соревнования, потому что много лет тянется история», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

IBU весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре организация продлила отстранение России и Белоруссии.

Ранее Федерация биатлона Украины призвала исключать россиян из международных спортивных союзов.

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