Узнать больше

Федерация биатлона Украины призвала исключать россиян из международных спортивных союзов

Короткая ссылка
Глава Федерации биатлона Украины Иван Крулько обратился к международным спортивным союзам с просьбой исключить россиян из деятельности организаций.
Федерация биатлона Украины призвала исключать россиян из международных спортивных союзов
  • РИА Новости

«Действовать нужно так, как поступила Международная федерация биатлона. Там не просто приняли решение о недопуске российских и белорусских спортсменов на международные турниры, но главное — приостановили членство России и Беларуси в IBU», — заявил Крулько.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования.

В сентябре организация продлила отстранение России и Белоруссии.

Ранее Виктор Майгуров заявил, что IBU не видит причин возвращать российских биатлонистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить