Федерация биатлона Украины призвала исключать россиян из международных спортивных союзов

Глава Федерации биатлона Украины Иван Крулько обратился к международным спортивным союзам с просьбой исключить россиян из деятельности организаций.

«Действовать нужно так, как поступила Международная федерация биатлона. Там не просто приняли решение о недопуске российских и белорусских спортсменов на международные турниры, но главное — приостановили членство России и Беларуси в IBU», — заявил Крулько.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования.

В сентябре организация продлила отстранение России и Белоруссии.

Ранее Виктор Майгуров заявил, что IBU не видит причин возвращать российских биатлонистов.