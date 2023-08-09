Майгуров заявил, что IBU не видит причин возвращать российских биатлонистов

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) не видит причин возвращать российских спортсменов к международным стартам даже в качестве нейтральных атлетов.

«Все в диалоге с IBU, но пока они отвечают, что у них нет причин, чтобы возвращать нас к соревнованиям. Не идёт речь даже о нейтральном статусе», — цитирует Майгурова РИА Новости.

Он также отметил, что для СБР очень важно вернуться не в олимпийский сезон к международным соревнованиям, а пораньше — ради квоты для участия в Играх.

IBU весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить эти соревнования. В сентябре организация продлила отстранение России и Белоруссии.

Ранее Майгуров сообщил, что IBU предупредил организацию о потенциальных нарушениях, которые могут возникнуть из-за участия сборных других стран в Кубке Содружества.