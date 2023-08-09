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IBU предупредил СБР о нарушениях из-за участия других стран в Кубке Содружества

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) предупредил организацию о потенциальных нарушениях, которые могут возникнуть из-за участия сборных других стран в Кубке Содружества.
IBU предупредил СБР о нарушениях из-за участия других стран в Кубке Содружества
  • РИА Новости

«Мы в настоящий момент находимся в переговорах с IBU, все вопросы уточняем по этой возможности. Они нам ответили, что могут быть некие нарушения, но мы хотим уточнить, с чьей стороны эти нарушения предполагаются», — цитирует Майгурова РИА Новости

В сентябре конгресс IBU принял решение оставить в силе отстранение россиян и белорусов от международных соревнований. Сезон-2023/24 начнётся 5 сентября этапом Кубка Содружества в Сочи, а завершится в апреле 2024 года.

В Кубке Содружества выступают российские и белорусские биатлонисты. 

Ранее возглавляющий проект СБР по подготовке резерва Дмитрий Шукалович заявил, что новое поколение спортсменов по уровню здоровья слабее предыдущих.

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