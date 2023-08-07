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Шукалович заявил, что новое поколение спортсменов по уровню здоровья слабее предыдущих

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Возглавляющий проект Союза биатлонистов России (СБР) по подготовке резерва Дмитрий Шукалович заявил, что новое поколение спортсменов по уровню здоровья слабее предыдущих.
Шукалович заявил, что новое поколение спортсменов по уровню здоровья слабее предыдущих
  • Gettyimages.ru

«Способность выдерживать нагрузки, то есть определённый уровень здоровья спортсмена, — это, наверное, и есть ключевой фактор успеха.

Я бы не сказал, что уровень здоровья у спортсменов снизился. Те, кто были болезненными, такими и остались. Кто имел хорошее здоровье, его не потерял, как тот же Антон Бабиков. На моей памяти он крайне редко простужался. Другой вопрос, что новое поколение спортсменов, которое только приходит в команду, по уровню здоровья изначально слабее предыдущих. Это заметно», — сказал Шукалович в интервью RT.

Ранее Шукалович объяснил, почему группа Юрия Бородавко по лыжным гонкам успешно выступила на Играх в Пекине.

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