Возглавляющий проект Союза биатлонистов России (СБР) по подготовке резерва Дмитрий Шукалович заявил, что новое поколение спортсменов по уровню здоровья слабее предыдущих.

«Способность выдерживать нагрузки, то есть определённый уровень здоровья спортсмена, — это, наверное, и есть ключевой фактор успеха.

Я бы не сказал, что уровень здоровья у спортсменов снизился. Те, кто были болезненными, такими и остались. Кто имел хорошее здоровье, его не потерял, как тот же Антон Бабиков. На моей памяти он крайне редко простужался. Другой вопрос, что новое поколение спортсменов, которое только приходит в команду, по уровню здоровья изначально слабее предыдущих. Это заметно», — сказал Шукалович в интервью RT.

Ранее Шукалович объяснил, почему группа Юрия Бородавко по лыжным гонкам успешно выступила на Играх в Пекине.