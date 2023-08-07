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Шукалович объяснил, почему группа Бородавко успешно выступила на Играх в Пекине

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Возглавляющий проект Союза биатлонистов России (СБР) по подготовке резерва Дмитрий Шукалович объяснил, почему группа Юрия Бородавко по лыжным гонкам успешно выступила на Играх в Пекине.
Шукалович объяснил, почему группа Бородавко успешно выступила на Играх в Пекине
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«Мы готовились к Олимпийским играм, заведомо зная, какие условия ждут нас в Пекине. Высота 1700 м над уровнем моря. Тяжёлое скольжение, перемороженный и очень грязный снег, поскольку на трассы постоянно наметает песок. То есть для того, чтобы рассчитывать в таких условиях на успех, должен быть очень высок силовой компонент подготовки. Плюс высокая аэробная мощность. Всё это в сочетании даёт спортсмену возможность показывать высокий результат на тяжёлом скольжении.

Кстати, та советская система, которую большей частью пропагандируют возрастные тренеры, очень хорошо работала на Олимпиаде в Пекине. Успех группы Юрия Бородавко в лыжных гонках был совершенно не случаен именно по этой причине. А вот те же норвежцы оказались не готовы к такому снегу», — сказал Шукалович в интервью RT.

Ранее Шукалович рассказал, чем запомнилась совместная работа с Рикко Гроссом.

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