Шукалович — о Гроссе в сборной России по биатлону: работа с ним добавила системности

Возглавляющий проект СБР по подготовке резерва Дмитрий Шукалович рассказал, чем запомнилась совместная работа с Рикко Гроссом.

«На самом деле я всегда работаю нейтрально, поэтому, наверное, мне было легко со всеми специалистами, с которыми доводилось сотрудничать. Ну а тогда мы пытались находить точки соприкосновения. И с Падиным я нормально общался, и с Гроссом. Рикко свои методики, безусловно, привнёс. В немецком биатлоне есть определённая система тестов, ключевых тренировок, учёта нагрузок и, конечно, продолжительности сборов, которые уже 20 лет работают.

Работа с Рикко добавила системности. В остальном всё это я знал ещё до того, как Гросс пришёл в российскую сборную», — сказал Шукалович в интервью RT.

Ранее Шукалович заявил, что в юношеском биатлоне отсутствует понимание специфики работы.