Узнать больше

Шукалович — о Гроссе в сборной России по биатлону: работа с ним добавила системности

Короткая ссылка
Возглавляющий проект СБР по подготовке резерва Дмитрий Шукалович рассказал, чем запомнилась совместная работа с Рикко Гроссом.
Шукалович — о Гроссе в сборной России по биатлону: работа с ним добавила системности
  • Gettyimages.ru

«На самом деле я всегда работаю нейтрально, поэтому, наверное, мне было легко со всеми специалистами, с которыми доводилось сотрудничать. Ну а тогда мы пытались находить точки соприкосновения. И с Падиным я нормально общался, и с Гроссом. Рикко свои методики, безусловно, привнёс. В немецком биатлоне есть определённая система тестов, ключевых тренировок, учёта нагрузок и, конечно, продолжительности сборов, которые уже 20 лет работают.

Работа с Рикко добавила системности. В остальном всё это я знал ещё до того, как Гросс пришёл в российскую сборную», — сказал Шукалович в интервью RT.

Ранее Шукалович заявил, что в юношеском биатлоне отсутствует понимание специфики работы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить