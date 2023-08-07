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Шукалович: в юношеском биатлоне нет нормального учёта нагрузок

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Возглавляющий проект СБР по подготовке резерва Дмитрий Шукалович заявил, что в юношеском биатлоне отсутствует понимание специфики работы.

«В юношах все хорошо тренируются, все заряжены на работу, мотивированы максимально. Добросовестно пашут на сборах по две тренировки в день. Потом люди переходят в юниорский возраст, и там вдруг оказывается, что ничего толком они не натренировали. Когда я начал задумываться о причинах такого парадокса, запросил у тренеров их рабочие планы. 

Оказалось, что при общей видимости большой и тяжёлой работы в юношеском биатлоне нет нормального учёта нагрузок, а главное, отсутствует понимание, какие нагрузки даются с какой целью. Плюс они часто не соответствуют физиологическому развитию спортсмена.

В итоге те переходят в юниорскую команду и там начинают заниматься тем, чем надо было заниматься гораздо раньше, при этом ещё и у большинства проблемы со здоровьем. А в основной сборной начинают нагонять то, что было упущено в юниорах», — сказал Шукалович в интервью RT.

Ранее Союз биатлонистов России опубликовал календарный план соревнований на новый сезон.

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