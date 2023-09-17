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Команда Латыпова выиграла мужскую эстафету на ЧР по летнему биатлону

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Команда Республики Башкортостан одержала победу в мужской эстафете на чемпионате России по летнему биатлону.
Команда Латыпова выиграла мужскую эстафету на ЧР по летнему биатлону
  • РИА Новости

В составе команды выступали Илья Бурлаков, Антон Бабиков, Александр Бабчин и Эдуард Латыпов.

На второй позиции финишировали спортсмены из Тюменской области-1 с отставанием 18,0 (Евгений Гараничев, Александр Поварницын, Александр Логинов и Вячеслав Малеев).

Третьи — Дмитрий Иванов, Пётр Пащенко, Михаил Бурундуков и Никита Поршнев, выступающие за ХМАО-Югра-1 (+ 40,2).

Ранее сообщалось, что Пётр Пащенко победил в спринте на летнем чемпионате России по биатлону.

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